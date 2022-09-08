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【H按封頂息】中銀香港上調H按封頂息25點子至2.75厘　與滙豐齊齊「留一手」　經絡：H按選用佔比料由高位回落（第二版）

股市 15:41 2022/09/08

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【H按封頂息】中銀香港上調H按封頂息25點子至2.75厘　與滙豐齊齊「留一手」

中銀香港 （02388） 將H按封頂息上調0.25厘，令實際封頂息與滙豐看齊，俱為2.75厘。但中銀香港一手盤無加「封頂息」，而該行最優惠利率按揭（P按）只上調0.1厘至實際按息2.6厘。上述H按封頂息、P按實際按息加息，於本月15日生效，只適用於二手物業。一手樓H按封頂息、P按實際按息，仍維持2.5厘不變。

由於中銀香港並非直接加P，H按封頂息上調料只影響新造按揭客戶。

中銀較本地另一主要銀行滙豐雖然同樣都是上調新造H按利息，但各自留有一手﹐包括中銀P按利息上限較低、新H按只適用於二手市場，滙豐則推出「首年定息」，降低新客受短期加P的影響。

經絡：中銀一手樓H按鎖息上限不變　料與搶佔樓花市佔率有關

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次中銀香港的P按計劃實際按息及壓力測試要求均低於H按的鎖息上限，預計吸引力會有所增加，過往銀行的H按計劃鎖息上限一般與P按計劃的實際息率保持一致，不過現時銀行會根據息口走勢及其按揭業績而有所調整，相信日後銀行的按揭計劃亦會朝向不同方向發展，H按選用佔比有機會高位回落。

曹德明認為，中銀將一手新盤的H按鎖息上限仍保時2.5厘，相信是因近期一手市場旺熱並主導市場，為了搶佔樓花市場份額。

滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P，可見【下一頁】

中銀香港回應稱，在過去一段時間，HIBOR按揭封頂息率與P按計劃的息率基本保持一致。在息口趨升的環境下，除了提供HIBOR按揭計劃外，該行亦推出一個有利率差異化的P按計劃，讓有意置業的客戶多一個選擇。客戶作買樓決定時，應考慮未來一段長時間經濟環境及息口走勢，按自身對利率變化的負擔能力，選擇合適的按揭計劃。

該行會按市場情況及客戶需求等各方面，不時重檢按揭服務條件，保持業務競爭力及為客戶提供不同的按揭服務計劃。 

連同中銀，上調鎖息上限息率的銀行增至11間。

（第二版加入經絡言論）

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