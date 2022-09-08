【H按封頂息】中銀香港上調H按封頂息25點子至2.75厘　與滙豐齊齊「留一手」

▲ 中銀香港上調H按封頂息25點子至2.75厘 P按息只加10點子

中銀香港 （02388） 今將H按封頂息上調0.25厘，令實際封頂息與匯豐看齊，俱為2.75厘。但中銀香港一手盤無加「封頂息」，而該行最優惠利率按揭（P按）只上調0.1厘至實際按息2.6厘。

由於中銀香港並非直接加P，H按封頂息上調料只影響新造按揭客戶。

中銀較本地另一主要銀行滙豐雖然同樣都是上調新造H按利息，但各自留有一手﹐包括中銀P按利息上限較低、新H按只適用於二手市場，滙豐則推出「首年定息」，降低新客受短期加P的影響。

中銀香港回應稱，在過去一段時間，HIBOR按揭封頂息率與P按計劃的息率基本保持一致。在息口趨升的環境下，除了提供HIBOR按揭計劃外，該行亦推出一個有利率差異化的P按計劃，讓有意置業的客戶多一個選擇。客戶作買樓決定時，應考慮未來一段長時間經濟環境及息口走勢，按自身對利率變化的負擔能力，選擇合適的按揭計劃。

該行會按市場情況及客戶需求等各方面，不時重檢按揭服務條件，保持業務競爭力及為客戶提供不同的按揭服務計劃。

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記者：胡學能