  • 31°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【H按封頂息】中銀香港上調H按封頂息25點子至2.75厘　與滙豐齊齊「留一手」

股市 14:41 2022/09/08

分享：

分享：

中銀香港上調H按封頂息25點子至2.75厘　P按息只加10點子

中銀香港 （02388） 今將H按封頂息上調0.25厘，令實際封頂息與匯豐看齊，俱為2.75厘。但中銀香港一手盤無加「封頂息」，而該行最優惠利率按揭（P按）只上調0.1厘至實際按息2.6厘。

由於中銀香港並非直接加P，H按封頂息上調料只影響新造按揭客戶。

中銀較本地另一主要銀行滙豐雖然同樣都是上調新造H按利息，但各自留有一手﹐包括中銀P按利息上限較低、新H按只適用於二手市場，滙豐則推出「首年定息」，降低新客受短期加P的影響。

滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P，可見【下一頁】

中銀香港回應稱，在過去一段時間，HIBOR按揭封頂息率與P按計劃的息率基本保持一致。在息口趨升的環境下，除了提供HIBOR按揭計劃外，該行亦推出一個有利率差異化的P按計劃，讓有意置業的客戶多一個選擇。客戶作買樓決定時，應考慮未來一段長時間經濟環境及息口走勢，按自身對利率變化的負擔能力，選擇合適的按揭計劃。

該行會按市場情況及客戶需求等各方面，不時重檢按揭服務條件，保持業務競爭力及為客戶提供不同的按揭服務計劃。 

亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【港元拆息】港銀輪流加H按「封頂息」　華僑永亨H按鎖息上限見3厘、大新加入上調鎖息

【按揭統計】金管局：7月新批H按比例降至96.8%　新批P按佔比升至1%

記者：胡學能

港股 滙豐控股（00005） 按揭貸款 H按 香港 中銀香港（02388） P按

上一篇文章

【保險新趨勢】AXA安盛夥醫思健康開設兩間醫療中心　冀將服務由賠付擴展至預防層面

下一篇文章

【港股市況】騰訊跌逾3%、2%股份進入CCASS　電力股一枝獨秀　恒指午後跌逾百點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）
【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）
【日圓滙價】日圓輕叩145關、兌港元退守5.4算　日本內閣：走勢持續將取必要措拖
【日圓滙價】日圓輕叩145關、兌港元退守5.4算　日本內閣：走勢持續將取必要措拖
【港股市況】騰訊跌逾3%、2%股份進入CCASS　電力股一枝獨秀　恒指午後跌逾百點（不斷更新）
【港股市況】騰訊跌逾3%、2%股份進入CCASS　電力股一枝獨秀　恒指午後跌逾百點（不斷更新）
【周焯華受查】證監會要求盧衍溢加價逾20倍全購太陽城　事源周焯華年息24厘貸款？
【周焯華受查】證監會要求盧衍溢加價逾20倍全購太陽城　事源周焯華年息24厘貸款？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升83點　重上19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升83點　重上19000關（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升10點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升10點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款