【H按封頂息】中銀香港、恒生上調H按封頂息25點子至2.75厘　P按封頂息加10點子至2.6厘

▲ 【H按封頂息】中銀香港上調H按封頂息25點子至2.75厘 與滙豐齊齊「留一手」

中銀香港 （02388） 將H按封頂息上調0.25厘，令實際封頂息與滙豐看齊，俱為2.75厘。但中銀香港一手盤無加「封頂息」，而該行最優惠利率按揭（P按）只上調0.1厘至實際按息2.6厘。上述H按封頂息、P按實際按息加息，於本月15日生效，只適用於二手物業。一手樓H按封頂息、P按實際按息，仍維持2.5厘不變。

恒生銀行 （00011） 晚上回覆本報查詢，指按最新市場發展，該行將於9月15日起，調整以香港銀行同業拆息(HIBOR) 為基準的新造按揭貸款之封頂利率，由最優惠利率P-2.5%上調至P-2.25%；另外，最優惠利率為基準的新造按揭貸款利率為P-2.4%。該行最優惠利率（P）現為5厘，換言之，H按新造按揭貸款之封頂息將為2.75厘，P按實際按息將為2.6厘。

恒生又指，該行的按揭息率會視乎市場情況、客戶還款能力及貸款金額等因素而定，並會因應市場情況不時作出檢討。

由於中銀香港並非直接加P，H按封頂息上調料只影響新造按揭客戶。

中銀較本地另一主要銀行滙豐雖然同樣都是上調新造H按利息，但各自留有一手﹐包括中銀P按利息上限較低、新H按只適用於二手市場，滙豐則推出「首年定息」，降低新客受短期加P的影響。

經絡按揭轉介：中銀一手樓H按鎖息上限不變 料與搶佔樓花市佔率有關

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次中銀香港的P按計劃實際按息及壓力測試要求均低於H按的鎖息上限，預計吸引力會增加，過往銀行的H按計劃鎖息上限一般與P按計劃的實際息率保持一致，不過現時銀行會根據息口走勢及其按揭業績而有所調整，相信日後銀行的按揭計劃亦會朝向不同方向發展，H按選用佔比有機會高位回落。

曹德明認為，中銀將一手新盤的H按鎖息上限仍保時2.5厘，相信是因近期一手市場旺熱並主導市場，為了搶佔樓花市場份額。

中原按揭料市場即出現加快提交新按轉按申請短期尾班車

中原按揭董事總經理王美鳳指，中銀香港今次調整按息及H按封頂息率的安排反映銀行樓按取態正面，一手物業未有調整封頂息率維持按息低至2.5厘，而二手物業P按息加幅僅10基點，實際按息2.6厘低於H按加封頂後之實際息率2.75厘，相信其他大行將會跟隨，亦將推動二手物業用家選用P按，變相加P前二手樓按息由2.75厘降回至2.6厘，而一手樓按息維持2.5厘，對樓市買家屬於好消息，屬樓市利好因素。而由於一手樓按息優於二手樓，一手較二手旺之形勢將延續。

她指，四大銀行中已有3家銀行調整按息，相信其他未調整息率的銀行快將跟隨。為了平衡競爭力，相信再有大型銀行跟隨維持新盤封頂息2.5厘不變及二手樓P按息低至2.6厘水平；而中銀香港有關新調整本月15日才生效，她預期，市場會即時出現加快提交新按轉按申請的短期尾班車。

王美鳳指，二手物業買家新造按揭，若選用P按，按息低至2.6厘，對比原有P按息及H按封頂息2.5厘，30年期計，每100萬元按揭額每月供款增52元，加幅1.3%。若選用H按，封頂息升至2.75厘，30年期計，每100萬元按揭額每月供款則增加131元，加幅3.3%。

中銀香港回應稱，在過去一段時間，HIBOR按揭封頂息率與P按計劃的息率基本保持一致。在息口趨升的環境下，除了提供HIBOR按揭計劃外，該行亦推出一個有利率差異化的P按計劃，讓有意置業的客戶多一個選擇。客戶作買樓決定時，應考慮未來一段長時間經濟環境及息口走勢，按自身對利率變化的負擔能力，選擇合適的按揭計劃。

該行會按市場情況及客戶需求等各方面，不時重檢按揭服務條件，保持業務競爭力及為客戶提供不同的按揭服務計劃。

連同中銀，上調鎖息上限息率的銀行增至11間。

（第二版加入經絡按揭轉介、中原按揭言論）

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記者：胡學能

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