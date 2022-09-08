▲ 【TSLA】狗狗幣訴訟新增馬斯克隧道建設公司等6名被告 原告亦新增7名狗狗幣投資者

Tesla（美：TSLA）、Tesla創辦人馬斯克及馬斯克旗下SpaceX公司，早於6月被狗狗幣（Dogecoin）投資者Keith Johnson控訴，指控狗狗幣涉「敲詐勒索」索償2580億美元，涉案範圍近日擴大，新增馬斯克旗下隧道建設公司Boring等6名被告，原告投資者亦增加7名。

據曼哈頓聯邦法院周二（6日）修正的訴狀指出，馬斯克、Tesla、SpaceX、Boring及其他公司，過去2年來故意將狗狗幣價格推高逾360倍，然後再推低其價格，結果馬斯克等被告以其他狗狗幣投資者的損失，藉以獲利數十億美元。

原告指，馬斯克等被告清楚知道狗狗幣缺乏內在價值，而且其面值完全取決於市場營銷。Tesla、SpaceX及Boring沒有評論。

馬斯克接受訪問時指，他仍會繼續支持狗狗幣，而且Tesla及SpaceX工廠周圍工作的人均向他尋求支持。

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記者：宋佩恩

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