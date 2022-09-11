【環保材料】哈佛研抗菌植物塗層　料取代塑料包裝

▲ APF具有延長食物保鮮期的功能，在增強食品安全的同時，也能減少食品浪費。（哈佛大學）

廢棄的塑料包裝成為海洋垃圾後，會以微粒子形式進入人體，造成各種健康問題。塑料包裝也含有化學毒性，容易令包裝內食物出現微生物污染，估計每年因此而引起6億多宗食源性疾病。

為減低塑料包裝的破壞力，有科學家研發了一種抗菌植物塗層，不但能取代塑料食品包裝，而且能增強食品的保鮮期和安全性。

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使用塑料食品包裝有兩大缺點。首先，它每年會令環境累積數百萬噸的塑料垃圾；其次，由於塑料包裝是由石油製成，因此很容易令食物遭受微生物污染。

但在過去數十年，人類使用塑料包裝食品已成習慣，而造成的污染更是充斥整個地球，有科學家指出，海洋中的塑料垃圾數量，甚至比魚還要多。

逾萬噸食材垃圾 含塑料包裝

英國廢物和資源行動計劃（WRAP）的報告也顯示，使用塑料包裝會降低水果和蔬菜的保鮮期，結果浪費更多食物。報告表明每年有10萬噸可食用材料最終成為垃圾，當中含有塑料包裝的佔1.03萬噸。

哈佛大學公共衞生學院副教授Philip Demokritou與科學團隊，開發出一種可生物降解和抗菌的食品包裝解決方案，透過使用名為「抗菌普魯蘭多糖纖維」（Antimicrobial pullulan fibre，APF）的植物塗層，其目標是結束人類對塑料食品包裝的需求。

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APF植物塗層是由黑酵母菌（Aureobasidium pullulans）提煉，科學家先從中獲得天然的碳水化合物多醣（Polysaccharide），並加入水份作為溶劑，然後將兩者通過「聚焦旋轉噴射紡紗系統」（FRJS）進行加工，就能製成APF植物塗層。

冀阻人類濫用 減浪費食物

Philip Demokritou指出，人類要擺脫對塑料食品包裝的濫用是燃眉之急，而APF植物塗層是一種更具可持續性、可生物降解，而且是無毒的環保材料，能夠取代塑料。再者，APF具有延長食物保鮮期的功能，在增強食品安全的同時，也能減少食品浪費。

研究人員為APF進行測試，以了解這材料能否抵抗像煙麴黴（Aspergillus fumigatus）和大腸桿菌（Escherichia coli）一類經常污染水果和蔬菜的微生物。結果發現，當水果和蔬菜噴上APF塗層後，這些病原體的數量都有所下降。

用水易清洗 3天土壤分解

研究人員表示，APF塗層阻止了病原體在蔬果上快速生長，大幅減慢蔬果的腐爛速度，使其保鮮期延長約50%。Philip Demokritou認為APF塗層，可以在運送蔬果的過程中使用，這將有效保護食品免受微生物污染。

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此外，塑料包裝經常向食物釋放有害的化學物質，並且需要400多年的時間來進行生物降解，而APF塗層是一種自然衍生、可生物降解和無毒的生物聚合物，不會影響包裝食物的質量。

Philip Demokritou表示，只要用水就能輕易將食物上的APF塗層清洗掉，而3天就能令APF在土壤中完全分解。

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記者：陳卓賢