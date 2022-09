英女王駕崩享年96歲 查理斯繼位 全國哀悼期開始（不斷更新）

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)當地時間周四(8日)下午安詳地逝世,享年96歲。根據英國王室繼位順序,73歲的王儲查理斯(Prince Charles)自動繼位,成為英國新一代國王,名號為查理斯三世(King Charles III)。

查理斯三世發表聲明,形容心愛的母親去世,對他和所有家人來說是最悲傷的時刻,對此表示深切哀悼,亦知道全國、全英聯邦和世界各地無數的人,都會深深感受到她的損失。

日前才獲伊利沙伯二世任命為首相的卓慧思發表講話,指女王去世的消息是對國家和全世界的巨大衝擊,形容伊利沙伯二世是建立現代英國的磐石,留下偉大的遺產,英國之所以成為今日的偉大國家,亦是因為她,將會與國王的家人一同哀悼。

英女王葬禮料10天後舉行,全國哀悼期開始。英媒報道,女王的遺體將被轉移到倫敦白金漢宮,可能停留5天,查理斯國王將在未來數天簽署最終計劃。白金漢宮、温莎堡、唐寧街首相府等建築物下半旗致哀。

英女王逝世時,4名子女查理斯、安德魯王子(Prince Andrew)、愛德華王子(Prince Edward)及安妮公主(Princess Anne)均陪在身旁。

查理斯夫人卡米拉(Camilla)、威廉王子(Prince William)等多位王室人員,今日亦先後抵達蘇格蘭行宮巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)。

英王查理斯發表聲明,這天是他及王室成員最悲傷的日子(moment of the greatest sadness for me and all members of my family)。他及卡米拉將於蘇格蘭逼留一晚,周五返回倫敦。

英女王生於1926年,1952年繼位,在位70年,為英國史上在位時間最長的王。

白金漢宮周四較早時間表示,英女王正接受醫學監察,醫生擔心她的健康狀況,英女王將聽從醫生建議休息,但聲明強調英女王情況安好(comfortable)。

惟英國首相卓慧思當時表示,對於這個午飯時間從白金漢宮傳來的消息,整個國家都會深切憂慮。

【最新情況】(本港時間)

【9月9日】

【02:12】首相府宣布,英王名號為查理斯三世。

【01:30】白金漢宮宣布,英女王周四下午病逝,終年96歲。

【00:53】消息人士指出,梅根(Meghan)並沒隨同哈里王子前往巴爾莫勒爾堡。

【00:33】威廉王子、安德魯王子等王室成員,已抵達巴爾莫勒爾堡。

【9月8日】

【23:03】一架載有7名王室成員的英國政府專機,剛於蘇格蘭阿伯丁(Aberdeen)機場降落。專機由倫敦的RAF Northolt出發,載有威廉王子、安德魯王子及愛德華王子等人。

【22:33】BBC前王室記者Richard Sumner表示,白金漢宮聲明的用字異常小心,反映可能有更壞的事情發生。

【22:28】白金漢宮宣布,周五(9日)早上宮外的御林軍換班儀式取消。

【21:31】英國廣播公司(BBC)一台中斷原有節目,改為全天候新聞直播,直至周四傍晚6時。新聞直播由BBC首席新聞主播Huw Edwards坐鎮 ,他身穿黑西裝、白襯衣,並配上黑領帶主持節目。

【11:05】英女王近期已多次被指出現行動不便,她周三(7日)原定以視像形式出席樞密院會議,但白金漢宮確認,女王經過周二(6日)一整天的活動後,醫生建議她休息,因此當天晚上舉行的樞密院會面需要改期。

英女王周二首先和前首相約翰遜(Boris Johnson)會面,然後在和卓慧思見面。是次英女王打破傳統,在巴爾莫勒爾接見二人,而非英格蘭。

從當日釋出的圖片可見,英女王當日拄著拐杖,身穿淺藍色襯衫配羊毛外套,下身則穿著當地特色的格仔過膝裙。

