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英女王駕崩享年96歲 查理斯繼位 全國哀悼期開始（不斷更新）

環球社會熱點 02:21 2022/09/09

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當地時間周四（8日）下午安詳地逝世，享年96歲。根據英國王室繼位順序，73歲的王儲查理斯（Prince Charles）自動繼位，成為英國新一代國王，名號為查理斯三世（King Charles III）。

查理斯三世發表聲明，形容心愛的母親去世，對他和所有家人來說是最悲傷的時刻，對此表示深切哀悼，亦知道全國、全英聯邦和世界各地無數的人，都會深深感受到她的損失。
日前才獲伊利沙伯二世任命為首相的卓慧思發表講話，指女王去世的消息是對國家和全世界的巨大衝擊，形容伊利沙伯二世是建立現代英國的磐石，留下偉大的遺產，英國之所以成為今日的偉大國家，亦是因為她，將會與國王的家人一同哀悼。
英女王葬禮料10天後舉行，全國哀悼期開始。英媒報道，女王的遺體將被轉移到倫敦白金漢宮，可能停留5天，查理斯國王將在未來數天簽署最終計劃。白金漢宮、温莎堡、唐寧街首相府等建築物下半旗致哀。

 

英女王逝世時，4名子女查理斯、安德魯王子（Prince Andrew）、愛德華王子（Prince Edward）及安妮公主（Princess Anne）均陪在身旁。

查理斯夫人卡米拉（Camilla）、威廉王子（Prince William）等多位王室人員，今日亦先後抵達蘇格蘭行宮巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。

英王查理斯發表聲明，這天是他及王室成員最悲傷的日子（moment of the greatest sadness for me and all members of my family）。他及卡米拉將於蘇格蘭逼留一晚，周五返回倫敦。

英女王生於1926年，1952年繼位，在位70年，為英國史上在位時間最長的王。

白金漢宮周四較早時間表示，英女王正接受醫學監察，醫生擔心她的健康狀況，英女王將聽從醫生建議休息，但聲明強調英女王情況安好（comfortable）。

惟英國首相卓慧思當時表示，對於這個午飯時間從白金漢宮傳來的消息，整個國家都會深切憂慮。

【最新情況】（本港時間）

【9月9日】

【02：12】首相府宣布，英王名號為查理斯三世。

【01：30】白金漢宮宣布，英女王周四下午病逝，終年96歲。

【00：53】消息人士指出，梅根（Meghan）並沒隨同哈里王子前往巴爾莫勒爾堡。

【00：33】威廉王子、安德魯王子等王室成員，已抵達巴爾莫勒爾堡。

【9月8日】

【23：03】一架載有7名王室成員的英國政府專機，剛於蘇格蘭阿伯丁（Aberdeen）機場降落。專機由倫敦的RAF Northolt出發，載有威廉王子、安德魯王子及愛德華王子等人。

【22：33】BBC前王室記者Richard Sumner表示，白金漢宮聲明的用字異常小心，反映可能有更壞的事情發生。

【22：28】白金漢宮宣布，周五（9日）早上宮外的御林軍換班儀式取消。

【21：31】英國廣播公司（BBC）一台中斷原有節目，改為全天候新聞直播，直至周四傍晚6時。新聞直播由BBC首席新聞主播Huw Edwards坐鎮 ，他身穿黑西裝、白襯衣，並配上黑領帶主持節目。

【11：05】英女王近期已多次被指出現行動不便，她周三（7日）原定以視像形式出席樞密院會議，但白金漢宮確認，女王經過周二（6日）一整天的活動後，醫生建議她休息，因此當天晚上舉行的樞密院會面需要改期。

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英女王周二首先和前首相約翰遜（Boris Johnson）會面，然後在和卓慧思見面。是次英女王打破傳統，在巴爾莫勒爾接見二人，而非英格蘭。

從當日釋出的圖片可見，英女王當日拄著拐杖，身穿淺藍色襯衫配羊毛外套，下身則穿著當地特色的格仔過膝裙。

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責任編輯：嚴智勇、李俊儀

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