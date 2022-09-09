英女王接受醫學監察 王室成員陸續抵達蘇格蘭（不斷更新）

英女王已年屆96歲高齡，健康狀況一直吸引外界關注。白金漢宮周四（8日）表示，英女王正接受醫學監察，醫生擔心她的健康狀況，英女王將聽從醫生建議休息。英國首相卓慧思表示，對於這個午飯時間從白金漢宮傳來的消息，整個國家都會深切憂慮。

雖然白金漢宮的聲明指，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）現時安好（comfortable）。王儲查理斯（Prince Charles）與夫人卡米拉（Camilla）、威廉王子（Prince William）等多位王室人員，已抵達或正前往蘇格蘭行宮巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。

哈里王子（Prince Harry）亦由德國轉飛蘇格蘭。凱特（Kate Middleton）與3名子女則留在溫莎。

【最新情況】（本港時間）

【9月9日】

【00:５3】消息人士指出，梅根（Meghan）並沒隨同哈里王子前往巴爾莫勒爾堡。

【00:33】威廉王子、安德魯王子等王室成員，已抵達巴爾莫勒爾堡。

【9月8日】

【23:03】一架載有7名王室成員的英國政府專機，剛於蘇格蘭阿伯丁（Aberdeen）機場降落。專機由倫敦的RAF Northolt出發，載有威廉王子、安德魯王子及愛德華王子等人。

【22:33】BBC前王室記者Richard Sumner表示，白金漢宮聲明的用字異常小心，反映可能有更壞的事情發生。

【22:28】白金漢宮宣布，周五（9日）早上宮外的御林軍換班儀式取消。

【21:31】英國廣播公司（BBC）一台中斷原有節目，改為全天候新聞直播，直至周四傍晚6時。新聞直播由BBC首席新聞主播Huw Edwards坐鎮 ，他身穿黑西裝、白襯衣，並配上黑領帶主持節目。

【11:05】英女王近期已多次被指出現行動不便，她周三（7日）原定以視像形式出席樞密院會議，但白金漢宮確認，女王經過周二（6日）一整天的活動後，醫生建議她休息，因此當天晚上舉行的樞密院會面需要改期。

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英女王周二首先和前首相約翰遜（Boris Johnson）會面，然後在和卓慧思見面。是次英女王打破傳統，在巴爾莫勒爾接見二人，而非英格蘭。

從當日釋出的圖片可見，英女王當日拄著拐杖，身穿淺藍色襯衫配羊毛外套，下身則穿著當地特色的格仔過膝裙。

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責任編輯：嚴智勇、李俊儀