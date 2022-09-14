【英女王逝世】靈柩運抵西敏寺 大主教主持追思儀式（不斷更新）

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當地時間周四（8日）下午安詳地逝世，享年96歲。根據英國王室繼位順序，73歲的王儲查理斯（Prince Charles）自動繼位，成為英國新一代國王，名號為查理斯三世（King Charles III）。

查理斯三世發表聲明，形容心愛的母親去世，對他和所有家人來說是最悲傷的時刻，對此表示深切哀悼，亦知道全國、全英聯邦和世界各地無數的人，都會深深感受到她的損失。

英女王國葬將下周一（19日）舉行，全國哀悼期已開始，白金漢宮、温莎堡、唐寧街首相府等建築物下半旗致哀。靈柩運抵國會大樓西敏廳後，將開放公眾瞻仰至國葬舉行前。

英女王生於1926年，1952年繼位，在位70年，為英國史上在位時間最長的君主。

【最新情況】（本港時間）

【9月14日】

【22：35】追思儀式結束，查理斯三世帶同王室成員離開西敏寺，返回白金漢宮。

【22：08】 英女王的靈柩抵達西敏寺，坎特伯雷大主教（ Archbishop of Canterbury）主持簡短的追思儀式。

【21：22】 英女王的靈柩離開白金漢宮，移送至國會大廈的西敏廳，英王查理斯三世、安 妮公主、安德魯王子、愛德華王子、 威廉王子及哈里王子均 隨隊出發。 靈柩以英國皇家旗幟覆蓋，上面放有帝國王冠，並有禦林軍及馬匹牽引。安德魯及哈里因為不再履行王室職務，未有穿著軍服。

【18：15】英國公布公眾瞻仰英女王靈柩的路線圖，有内閣官員警告有民眾恐要排隊長達30個鐘，才能進入西敏廳瞻仰靈柩。【下一頁】

【15：30】查理斯三世繼位後，相信會搬入白金漢宮。有指他決定裁員，解僱擔任王儲時期在其居所工作的員工，據報多達百人。【下一頁】

【12：05】查理斯三世視察北愛爾蘭期間，因簽署訪客登記簿時用的筆漏墨並沾到手上，再次發脾氣。【下一頁】

【09：15】 3個國家政要未有獲邀出席下周一的國葬儀式，包括俄羅斯、白俄羅斯及緬甸。

【03：36】 英女王的靈柩由蘇格蘭愛丁堡空運返回倫敦，經由靈車運回白金漢宮。【下一頁】

【9月13日】

【16：01】查理斯三世登基後首次訪問北愛爾蘭，參與希爾斯伯勒城堡（Hillsborough Castle）的接待會，並出席聖安妮大教堂（St Anne’s Cathedral）活動。

蘇格蘭聖吉爾斯大教堂的英女王靈柩瞻仰會維持至當地時間周二下午5時（13日），然後會運回倫敦白金漢宮，周三（14日）才轉移至西敏廳停棺供公眾瞻仰。

【9月12日】

【22：35】英女王靈柩已抵達聖吉爾斯大教堂，查理斯三世、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子4名子女沿途跟隨在靈柩後。

【21：25】英格蘭及蘇格蘭足球聯賽會宣布，周二起恢復各級別比賽。惟英超不屬於相關賽會，暫時未知道英超本周會否恢復比賽。

【20：43】阿仙奴周四對燕豪芬的歐霸分組賽宣布延期，主因倫敦警方稱未能撥出警力應付比賽舉行。

【19：35】英王查理斯三世與王后卡米達已抵達蘇格蘭愛丁堡，參加下午於聖吉爾斯大教堂的儀式。

【17：02】英女王靈柩稍後會由荷里路德宮（Palace of Holyrood House）移至聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral），通宵接受民眾瞻仰。

【11：10】美國總統拜登（Joe Biden）及巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）宣布接受邀請，將飛至倫敦出席英女王的國葬。【下一頁】

【11：03】王室公布公眾瞻仰英女王靈柩的嚴格規定，包括需要接受如機場安檢般的檢查，並不可在西敏廳內攝影。【下一頁】

【00：31】英女王靈柩運抵蘇格蘭愛丁堡，周二（13日）將運回倫敦，至下周一（19日）舉行國葬前供公眾瞻仰。

英女王生前圖片

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責任編輯：嚴智勇、林建忠、吳漢培、李俊儀、鄭錦玲、郭麗明