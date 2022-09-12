【英女王逝世】靈柩移至聖吉爾斯大教堂 開放予民眾瞻仰遺容（不斷更新）

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當地時間周四（8日）下午安詳地逝世，享年96歲。根據英國王室繼位順序，73歲的王儲查理斯（Prince Charles）自動繼位，成為英國新一代國王，名號為查理斯三世（King Charles III）。

查理斯三世發表聲明，形容心愛的母親去世，對他和所有家人來說是最悲傷的時刻，對此表示深切哀悼，亦知道全國、全英聯邦和世界各地無數的人，都會深深感受到她的損失。

英女王國葬將下周一（19日）舉行，全國哀悼期已開始，白金漢宮、温莎堡、唐寧街首相府等建築物下半旗致哀。靈柩運抵國會大樓西敏廳後，將開放公眾瞻仰至國葬舉行前。

英女王生於1926年，1952年繼位，在位70年，為英國史上在位時間最長的君主。

【最新情況】（本港時間）

【9月12日】

【21：25】英格蘭及蘇格蘭足球聯賽會宣布，周二起恢復各級別比賽。惟英超不屬於相關賽會，暫時未知道英超本周會否恢復比賽。

【20：45】62歲的前英軍及公務員George Higgins，完成輪班工作後，周一早上6時45分到達愛丁堡排隊，等至早上10時開放後，進入聖吉爾斯大教堂，成為首位瞻仰英女王遺容的民眾。

【20：43】阿仙奴周四對燕豪芬的歐霸分組賽宣布延期，主因倫敦警方稱未能撥出警力應付比賽舉行。

【19：35】英王查理斯三世與王后卡米達已抵達蘇格蘭愛丁堡，參加下午於聖吉爾斯大教堂的儀式。

【17：02】英女王靈柩會由荷里路德宮（Palace of Holyrood House）移至聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral），通宵接受民眾瞻仰。

【11：10】美國總統拜登（Joe Biden）及巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）宣布接受邀請，將飛至倫敦出席英女王的國葬。【下一頁】

【11：03】王室公布公眾瞻仰英女王靈柩的嚴格規定，包括需要接受如機場安檢般的檢查，並不可在西敏廳內攝影。【下一頁】

【00：31】英女王靈柩運抵蘇格蘭愛丁堡，周二（13日）將運回倫敦，至下周一（19日）舉行國葬前供公眾瞻仰。

【9月10日】

【17：30】英王查理斯三世宣誓，王后卡米拉及威廉王子為見證人。查理斯三世發表演說，首先向母親女王伊利沙白二世致敬，稱自己會遵從其鼓舞人心的模範，餘生全力做好自己的角色。

【17：05】登基會議本港時間下午5時在聖詹姆士宮舉行，正式宣布查理斯三世登基為新國王，倫敦塔及海德公園同時鳴槍敬禮。會議以住一直是閉門舉行，而今次是史上首次電視轉播。

【16：30】查理斯三世今日將首次以英王身份，與首相卓慧思及一眾內閣成員會面。

【08：10】隨著英女王逝世及查理斯繼位，鈔票及護照等都會改印新國王肖像。英國國歌亦會由「God Save The Queen」，再次改回「God Save The King」。【下一頁】

【08：05】王位繼承理事會周六（10日）召開登基會議，宣佈查理斯國王頭銜。【下一頁】

【07：52】英王查理斯三世繼位後首次發表全國講話，對母親英女王伊利沙伯二世的離去感到深切悲痛，誓言會延續女王終身為國服務的承諾。【下一頁】

【9月9日】

【19：05】英女王在位逾70年，前後共委任15人成首相。有指女王對15人各有不同印象，據悉她喜歡兩位工黨領袖韋爾遜及加拉漢。【下一頁】

【17：58】有醫生分析英女王近照指手部出現紫黑色，認為她可能患有周邊動脈阻塞。【下一頁】

【17：22】哈里王子（Prince Harry）周五（9日）已離開巴爾莫勒爾堡，於蘇格蘭阿伯丁國際機場登上飛機離開，為首位離開蘇格蘭的王室成員。

【17：19】英媒整理未來10日將會發生的英女王國葬細節。【下一頁】

【17：16】原來英女王早前已透過Airbnb出租多棟別墅，其中一棟位於蘇格蘭的住所，每晚租金更低至三位數。位於桑德靈厄姆宮附近的別墅，預定更爆滿至2024年。【下一頁】

【17：05】倫敦民眾冒著大雨前往白金漢宮悼念英女王，晚上亦有超過50架黑色的士列成車隊，在倫敦市中心向英女王致敬。【下一頁】

【16：52】根據法律，由於查理成為新國王，哈里的一子一女正式獲得王子及公主頭銜。威廉則增添康沃爾公爵頭銜，料他未來會再獲封威爾斯親王。【下一頁】

【16：18】英女王為英國史上在位最長君主，見證英國如何過渡為現代化君主立憲國家，一直為英國服務至最後一刻。【下一頁】

【15：47】《福布斯》去年統計，英女王在位70年以來只留下約5億美元個人資產，包括其私人住宅桑德靈厄姆宮等，由國王查理斯三世繼承。【下一頁】

【14：21】英女王靈柩預料將透過陸路，先運往蘇格蘭荷里路德宮。完成當地儀式後，才再被運往倫敦。【下一頁】

【10：58】全球多國領袖就英女王離世致以深切哀悼。【下一頁】

【02：50】日前獲英女王任命為首相的卓慧思發表講話，指女王去世的消息，是對國家和全世界的巨大衝擊，形容女王是建立現代英國的磐石，留下偉大的遺產，英國之所以成為今日的偉大國家，亦是因為她，將會與國王的家人一同哀悼。

【02：12】首相府宣布，英王名號為查理斯三世。

【01：30】白金漢宮宣布，英女王周四下午病逝，終年96歲。英女王逝世時，4名子女查理斯、安德魯王子（Prince Andrew）、愛德華王子（Prince Edward）及安妮公主（Princess Anne）均陪在身旁。

【00：53】消息人士指出，梅根（Meghan）並沒隨同哈里王子前往巴爾莫勒爾堡。【下一頁】

【00：33】威廉王子、安德魯王子等王室成員，已抵達巴爾莫勒爾堡。

【9月8日】

【23：03】一架載有7名王室成員的英國政府專機，剛於蘇格蘭阿伯丁（Aberdeen）機場降落。專機由倫敦的RAF Northolt出發，載有威廉王子、安德魯王子及愛德華王子等人。

【22：33】BBC前王室記者Richard Sumner表示，白金漢宮聲明的用字異常小心，反映可能有更壞的事情發生。

【22：28】白金漢宮宣布，周五（9日）早上宮外的御林軍換班儀式取消。

【21：31】英國廣播公司（BBC）一台中斷原有節目，改為全天候新聞直播，直至周四傍晚6時。新聞直播由BBC首席新聞主播Huw Edwards坐鎮 ，他身穿黑西裝、白襯衣，並配上黑領帶主持節目。

【11：05】英女王近期已多次被指出現行動不便，她周三（7日）原定以視像形式出席樞密院會議，但白金漢宮確認，女王經過周二（6日）一整天的活動後，醫生建議她休息，因此當天晚上舉行的樞密院會面需要改期。

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英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數 【下一頁】

英女王周二首先和前首相約翰遜（Boris Johnson）會面，然後在和卓慧思見面。是次英女王打破傳統，在巴爾莫勒爾接見二人，而非英格蘭。

從當日釋出的圖片可見，英女王當日拄著拐杖，身穿淺藍色襯衫配羊毛外套，下身則穿著當地特色的格仔過膝裙。

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責任編輯：嚴智勇、林建忠、吳漢培、李俊儀、鄭錦玲、郭麗明