【英女王逝世】民眾排長龍瞻仰靈柩 安德魯哈里料著軍裝守夜（不斷更新）

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當地時間上周四（8日）傍晚安詳地逝世，享年96歲。根據英國王室繼位順序，73歲的王儲查理斯（Prince Charles）自動繼位，日前正式確認為英國新一代國王，名號為查理斯三世（King Charles III，或稱查理三世）。

查理斯三世發表聲明，形容心愛的母親去世，對他和所有家人來說是最悲傷的時刻，對此表示深切哀悼，亦知道全國、全英聯邦和世界各地無數的人，都會深深感受到她的損失。

英女王國葬下周一（19日）舉行，全國哀悼期已開始，白金漢宮、温莎堡、唐寧街首相府等建築物下半旗致哀。靈柩運抵國會大樓西敏廳後，周四（15日）將開放公眾瞻仰至國葬舉行前。

英女王生於1926年，1952年繼位，在位70年，為英國史上在位時間最長的君主。

【最新情況】（本港時間）

【9月16日】

【10：52】查理斯三世當地時間周五傍晚將與安德魯王子（Prince Andrew）﹑安妮長公主（Princess Anne）及愛德華王子（Prince Edward），在西敏龐為英女王，安德魯已獲准穿軍裝參與。

哈里與哥哥兼王儲威廉﹑兩名表親安妮公主兒子飛利浦斯（Peter Phillips）及女兒扎拉‧廷德爾（Zara Tindall）一同於周六（17日）守夜。哈里預計亦獲准以軍服現身。【下一頁】

【9月15日】

【18：00】有指英女王私下十分熱愛打機，是因為英女王有次陪長孫威廉王子打機期間，愛上任天堂的Wii遊戲機。更有遊戲開發商向英女王贈送24K金版Wii主機 【下一頁】

【15：00】英女王國葬料有約500名國家元首及政要出席，而最少有6國不獲邀參加，包括俄羅斯。據悉，英國僅邀請北韓派領使級人員出席，未有直接邀請領袖金正恩。【下一頁】

【11：50】查理斯登基成為英王查理斯三世，哈里王子一對仔女將自動成為王子公主。不過，有指哈里與梅根對兩名仔女沒有獲授殿下（HRH）頭銜感到憤怒，認為王室做法不公。【下一頁】

【08：30】 英女王的靈柩已安放於 西敏廳正中央，大批民眾輪候瞻仰靈柩，部分人更要排隊超過50小時，排首位民眾稱周一中午已經開始排隊。【下一頁】

【08：30】有王室作家指，雖然英女王上周逝世，但哈里王子堅持於年底如期出版自傳，否則將控告出版商違約。惟有英媒引述消息指，哈里打算將自傳推遲至明年出版，並加入英女王逝世章節。【下一頁】



【9月14日】

【22：35】追思儀式結束，查理斯三世帶同王室成員離開西敏寺，返回白金漢宮。

【22：08】 英女王的靈柩抵達西敏寺，坎特伯雷大主教（ Archbishop of Canterbury）主持簡短的追思儀式。

【21：22】 英女王的靈柩離開白金漢宮，移送至國會大廈的西敏廳，英王查理斯三世、安 妮公主、安德魯王子、愛德華王子、 威廉王子及哈里王子均 隨隊出發。 靈柩以英國皇家旗幟覆蓋，上面放有帝國王冠，並有禦林軍及馬匹牽引。安德魯及哈里因為不再履行王室職務，未有穿著軍服。

【18：15】英國公布公眾瞻仰英女王靈柩的路線圖，有内閣官員警告有民眾恐要排隊長達30個鐘，才能進入西敏廳瞻仰靈柩。【下一頁】

【15：30】查理斯三世繼位後，相信會搬入白金漢宮。有指他決定裁員，解僱擔任王儲時期在其居所工作的員工，據報多達百人。【下一頁】

【12：05】查理斯三世視察北愛爾蘭期間，因簽署訪客登記簿時用的筆漏墨並沾到手上，再次發脾氣。【下一頁】

【09：15】 3個國家政要未有獲邀出席下周一的國葬儀式，包括俄羅斯、白俄羅斯及緬甸。

【03：36】 英女王的靈柩由蘇格蘭愛丁堡空運返回倫敦，經由靈車運回白金漢宮。【下一頁】

【9月13日】

【16：01】查理斯三世登基後首次訪問北愛爾蘭，參與希爾斯伯勒城堡（Hillsborough Castle）的接待會，並出席聖安妮大教堂（St Anne’s Cathedral）活動。

蘇格蘭聖吉爾斯大教堂的英女王靈柩瞻仰會維持至當地時間周二下午5時（13日），然後會運回倫敦白金漢宮，周三（14日）才轉移至西敏廳停棺供公眾瞻仰。

英女王生前圖片

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責任編輯：嚴智勇、林建忠、吳漢培、李俊儀、鄭錦玲、郭麗明