【英女王逝世】公眾瞻仰靈柩已截龍 查理斯三世感動民眾悼亡母（不斷更新）

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）本月8日傍晚安詳地逝世，享年96歲。根據英國王室繼位順序，73歲的王儲查理斯（Prince Charles）自動繼位，日前正式確認為英國新一代國王，名號為查理斯三世（King Charles III，或稱查理三世）。

查理斯三世發表聲明，形容心愛的母親去世，對他和所有家人來說是最悲傷的時刻，對此表示深切哀悼，亦知道全國、全英聯邦和世界各地無數的人，都會深深感受到她的損失。

英女王國葬將於周一（19日）舉行，全國哀悼期已開始，白金漢宮、温莎堡、唐寧街首相府等建築物下半旗致哀。靈柩運抵國會大樓西敏廳後，周四（15日）將開放公眾瞻仰至國葬舉行前。

英女王生於1926年，1952年繼位，在位70年，為英國史上在位時間最長的君主。

【最新情況】（本港時間）

【9月19日】

【11：47】查理斯三世（Charles III）發表公開聲明，表示在過去10日內自己與妻子收到大批來自英國國內及全球的致哀及支持訊息，不少民眾大費周章只為哀悼亡母，他對此感到難以衡量的感動。【下一頁】

【05：41】英國數碼﹑文化﹑媒體及體育部宣布，不再接受民眾新加入隊伍前往瞻仰英女王靈柩，呼籲民眾不需嘗試加入排隊。【下一頁】

【9月18日】

【18：24】全英國民眾周日晚默哀一分鐘悼念英女王。另外，美國總統拜登等多國政要已抵英準備出席葬禮，英王查理斯三世會於白金漢宮招待一眾政要。【下一頁】

【16：40】英國新任王后卡米拉提前錄製演説悼念英女王伊利沙伯二世，讚揚英女王在男權主導的社會成功塑造自己的角色。【下一頁】

【15：07】威廉王子及哈里王子身穿軍裝為英女王守夜，其一眾堂兄姊妹亦站立在靈柩兩旁。【下一頁】

【9月17日】

【17：54】英國廣播公司引述政府消息人士，估計英女王國葬是英國數十年來、甚至有史以來最大規模活動。

【17：45】英國民航局 （CAA） 表示，周一於倫敦市中心及溫莎實施飛行限制，包括無人機在內的任何飛機，飛行高度不得低於762米以下。此外，部分往返倫敦希思羅機場的航班亦會取消。

【17：30】英女王靈柩周一將由西敏寺運往溫莎堡，約1,000名軍人清晨於溫莎堡進行綵排。

【12：30】一名男子突然衝向英女王靈柩，嘗試把靈柩上的王室旗幟拉下，被警方當場拘捕。倫敦警方證實該名男子涉嫌違反公共秩序罪被捕。

【12：05】倫敦清晨氣溫跌至10攝氏度以下，估計排隊瞻仰時間長達25小時，當局呼籲民眾暫時不要到場輪候，等待最新公布。

【11：18】查爾斯三世帶領安妮公主、愛德華王子及安德魯王子，身著軍裝為英女王守夜15分鐘。

【9月16日】

【22：05】英格蘭足球名將碧咸（David Beckham）被發現於排隊行列，據報他周五下午2時左右開始排隊。

【18：35】查理斯三世與王后卡米拉乘搭直升機抵達威爾斯首府卡迪夫，為他繼位後首次到訪威爾斯。

【18：15】當局宣布，瞻仰英女王靈柩的隊伍暫停排隊6小時，主因是人龍已超過5英里，即隊尾人士要等候超過14小時，加上排隊路線尾站南華克公園（Southwark Park）的人數，同樣達到公園可容納上限。【下一頁】

【10：52】查理斯三世周五傍晚將與安妮長公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）及愛德華王子（Prince Edward），在西敏廳為英女王守夜，安德魯已獲准穿軍裝參與。

查理斯三世同時下令，哈里須穿上軍服，與哥哥威廉，以及英女王其他6名孫兒周六一同守夜。【下一頁】

【9月15日】

【18：00】有指英女王私下十分熱愛打機，是因為英女王有次陪長孫威廉王子打機期間，愛上任天堂的Wii遊戲機。更有遊戲開發商向英女王贈送24K金版Wii主機 【下一頁】

【15：00】英女王國葬料有約500名國家元首及政要出席，而最少有6國不獲邀參加，包括俄羅斯。據悉，英國僅邀請北韓派領使級人員出席，未有直接邀請領袖金正恩。【下一頁】

【11：50】查理斯登基成為英王查理斯三世，哈里王子一對仔女將自動成為王子公主。不過，有指哈里與梅根對兩名仔女沒有獲授殿下（HRH）頭銜感到憤怒，認為王室做法不公。【下一頁】

【08：30】 英女王的靈柩已安放於 西敏廳正中央，大批民眾輪候瞻仰靈柩，部分人更要排隊超過50小時，排首位民眾稱周一中午已經開始排隊。【下一頁】

【08：30】有王室作家指，雖然英女王上周逝世，但哈里王子堅持於年底如期出版自傳，否則將控告出版商違約。惟有英媒引述消息指，哈里打算將自傳推遲至明年出版，並加入英女王逝世章節。【下一頁】



【9月14日】

【22：35】追思儀式結束，查理斯三世帶同王室成員離開西敏寺，返回白金漢宮。

【22：08】 英女王的靈柩抵達西敏寺，坎特伯雷大主教（ Archbishop of Canterbury）主持簡短的追思儀式。

【21：22】 英女王的靈柩離開白金漢宮，移送至國會大廈的西敏廳，英王查理斯三世、安 妮公主、安德魯王子、愛德華王子、 威廉王子及哈里王子均 隨隊出發。 靈柩以英國皇家旗幟覆蓋，上面放有帝國王冠，並有禦林軍及馬匹牽引。安德魯及哈里因為不再履行王室職務，未有穿著軍服。

【18：15】英國公布公眾瞻仰英女王靈柩的路線圖，有内閣官員警告有民眾恐要排隊長達30個鐘，才能進入西敏廳瞻仰靈柩。【下一頁】

【15：30】查理斯三世繼位後，相信會搬入白金漢宮。有指他決定裁員，解僱擔任王儲時期在其居所工作的員工，據報多達百人。【下一頁】

【12：05】查理斯三世視察北愛爾蘭期間，因簽署訪客登記簿時用的筆漏墨並沾到手上，再次發脾氣。【下一頁】

【09：15】 3個國家政要未有獲邀出席下周一的國葬儀式，包括俄羅斯、白俄羅斯及緬甸。

【03：36】 英女王的靈柩由蘇格蘭愛丁堡空運返回倫敦，經由靈車運回白金漢宮。【下一頁】

英女王生前圖片

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責任編輯：嚴智勇、林建忠、吳漢培、李俊儀、鄭錦玲、郭麗明