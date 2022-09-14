【英女王逝世】 靈柩送回倫敦 3國未獲邀出席國葬（不斷更新）

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當地時間周四（8日）下午安詳地逝世，享年96歲。根據英國王室繼位順序，73歲的王儲查理斯（Prince Charles）自動繼位，成為英國新一代國王，名號為查理斯三世（King Charles III）。

查理斯三世發表聲明，形容心愛的母親去世，對他和所有家人來說是最悲傷的時刻，對此表示深切哀悼，亦知道全國、全英聯邦和世界各地無數的人，都會深深感受到她的損失。

英女王國葬將下周一（19日）舉行，全國哀悼期已開始，白金漢宮、温莎堡、唐寧街首相府等建築物下半旗致哀。靈柩運抵國會大樓西敏廳後，將開放公眾瞻仰至國葬舉行前。

英女王生於1926年，1952年繼位，在位70年，為英國史上在位時間最長的君主。

【最新情況】（本港時間）

【9月14日】

【03：36】 英女王的靈柩由蘇格蘭愛丁堡空運返回倫敦，經由靈車運回白金漢宮。3個國家政要未有獲邀出席下周一的國葬儀式，包括俄羅斯、白俄羅斯及緬甸。

【9月13日】

【16：01】查理斯三世登基後首次訪問北愛爾蘭，參與希爾斯伯勒城堡（Hillsborough Castle）的接待會，並出席聖安妮大教堂（St Anne’s Cathedral）活動。

蘇格蘭聖吉爾斯大教堂的英女王靈柩瞻仰會維持至當地時間周二下午5時（13日），然後會運回倫敦白金漢宮，周三（14日）才轉移至西敏廳停棺供公眾瞻仰。

【9月12日】

【22：35】英女王靈柩已抵達聖吉爾斯大教堂，查理斯三世、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子4名子女沿途跟隨在靈柩後。

【21：25】英格蘭及蘇格蘭足球聯賽會宣布，周二起恢復各級別比賽。惟英超不屬於相關賽會，暫時未知道英超本周會否恢復比賽。

【20：43】阿仙奴周四對燕豪芬的歐霸分組賽宣布延期，主因倫敦警方稱未能撥出警力應付比賽舉行。

【19：35】英王查理斯三世與王后卡米達已抵達蘇格蘭愛丁堡，參加下午於聖吉爾斯大教堂的儀式。

【17：02】英女王靈柩稍後會由荷里路德宮（Palace of Holyrood House）移至聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral），通宵接受民眾瞻仰。

【11：10】美國總統拜登（Joe Biden）及巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）宣布接受邀請，將飛至倫敦出席英女王的國葬。【下一頁】

【11：03】王室公布公眾瞻仰英女王靈柩的嚴格規定，包括需要接受如機場安檢般的檢查，並不可在西敏廳內攝影。【下一頁】

【00：31】英女王靈柩運抵蘇格蘭愛丁堡，周二（13日）將運回倫敦，至下周一（19日）舉行國葬前供公眾瞻仰。

【9月10日】

【17：30】英王查理斯三世宣誓，王后卡米拉及威廉王子為見證人。查理斯三世發表演說，首先向母親女王伊利沙白二世致敬，稱自己會遵從其鼓舞人心的模範，餘生全力做好自己的角色。

【17：05】登基會議本港時間下午5時在聖詹姆士宮舉行，正式宣布查理斯三世登基為新國王，倫敦塔及海德公園同時鳴槍敬禮。會議以住一直是閉門舉行，而今次是史上首次電視轉播。

【16：30】查理斯三世今日將首次以英王身份，與首相卓慧思及一眾內閣成員會面。

【08：10】隨著英女王逝世及查理斯繼位，鈔票及護照等都會改印新國王肖像。英國國歌亦會由「God Save The Queen」，再次改回「God Save The King」。【下一頁】

【08：05】王位繼承理事會周六（10日）召開登基會議，宣佈查理斯國王頭銜。【下一頁】

【07：52】英王查理斯三世繼位後首次發表全國講話，對母親英女王伊利沙伯二世的離去感到深切悲痛，誓言會延續女王終身為國服務的承諾。【下一頁】

【9月9日】

【19：05】英女王在位逾70年，前後共委任15人成首相。有指女王對15人各有不同印象，據悉她喜歡兩位工黨領袖韋爾遜及加拉漢。【下一頁】

【17：58】有醫生分析英女王近照指手部出現紫黑色，認為她可能患有周邊動脈阻塞。【下一頁】

【17：22】哈里王子（Prince Harry）周五（9日）已離開巴爾莫勒爾堡，於蘇格蘭阿伯丁國際機場登上飛機離開，為首位離開蘇格蘭的王室成員。

【17：19】英媒整理未來10日將會發生的英女王國葬細節。【下一頁】

【17：16】原來英女王早前已透過Airbnb出租多棟別墅，其中一棟位於蘇格蘭的住所，每晚租金更低至三位數。位於桑德靈厄姆宮附近的別墅，預定更爆滿至2024年。【下一頁】

【17：05】倫敦民眾冒著大雨前往白金漢宮悼念英女王，晚上亦有超過50架黑色的士列成車隊，在倫敦市中心向英女王致敬。【下一頁】

【16：52】根據法律，由於查理成為新國王，哈里的一子一女正式獲得王子及公主頭銜。威廉則增添康沃爾公爵頭銜，料他未來會再獲封威爾斯親王。【下一頁】

【16：18】英女王為英國史上在位最長君主，見證英國如何過渡為現代化君主立憲國家，一直為英國服務至最後一刻。【下一頁】

【15：47】《福布斯》去年統計，英女王在位70年以來只留下約5億美元個人資產，包括其私人住宅桑德靈厄姆宮等，由國王查理斯三世繼承。【下一頁】

【14：21】英女王靈柩預料將透過陸路，先運往蘇格蘭荷里路德宮。完成當地儀式後，才再被運往倫敦。【下一頁】

【10：58】全球多國領袖就英女王離世致以深切哀悼。【下一頁】

【02：50】日前獲英女王任命為首相的卓慧思發表講話，指女王去世的消息，是對國家和全世界的巨大衝擊，形容女王是建立現代英國的磐石，留下偉大的遺產，英國之所以成為今日的偉大國家，亦是因為她，將會與國王的家人一同哀悼。

【02：12】首相府宣布，英王名號為查理斯三世。

【01：30】白金漢宮宣布，英女王周四下午病逝，終年96歲。英女王逝世時，4名子女查理斯、安德魯王子（Prince Andrew）、愛德華王子（Prince Edward）及安妮公主（Princess Anne）均陪在身旁。

【00：53】消息人士指出，梅根（Meghan）並沒隨同哈里王子前往巴爾莫勒爾堡。【下一頁】

【00：33】威廉王子、安德魯王子等王室成員，已抵達巴爾莫勒爾堡。

【9月8日】

【23：03】一架載有7名王室成員的英國政府專機，剛於蘇格蘭阿伯丁（Aberdeen）機場降落。專機由倫敦的RAF Northolt出發，載有威廉王子、安德魯王子及愛德華王子等人。

【22：33】BBC前王室記者Richard Sumner表示，白金漢宮聲明的用字異常小心，反映可能有更壞的事情發生。

【22：28】白金漢宮宣布，周五（9日）早上宮外的御林軍換班儀式取消。

【21：31】英國廣播公司（BBC）一台中斷原有節目，改為全天候新聞直播，直至周四傍晚6時。新聞直播由BBC首席新聞主播Huw Edwards坐鎮 ，他身穿黑西裝、白襯衣，並配上黑領帶主持節目。

【11：05】英女王近期已多次被指出現行動不便，她周三（7日）原定以視像形式出席樞密院會議，但白金漢宮確認，女王經過周二（6日）一整天的活動後，醫生建議她休息，因此當天晚上舉行的樞密院會面需要改期。

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英女王周二首先和前首相約翰遜（Boris Johnson）會面，然後在和卓慧思見面。是次英女王打破傳統，在巴爾莫勒爾接見二人，而非英格蘭。

從當日釋出的圖片可見，英女王當日拄著拐杖，身穿淺藍色襯衫配羊毛外套，下身則穿著當地特色的格仔過膝裙。

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責任編輯：嚴智勇、林建忠、吳漢培、李俊儀、鄭錦玲、郭麗明