【英女王國葬】靈柩抵達溫莎堡 移送至聖喬治教堂（不斷更新）

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）本月8日傍晚安詳地逝世，享年96歲。根據英國王室繼位順序，73歲的王儲查理斯（Prince Charles）自動繼位，日前正式確認為英國新一代國王，名號為查理斯三世（King Charles III，或稱查理三世）。

查理斯三世發表聲明，形容心愛的母親去世，對他和所有家人來說是最悲傷的時刻，對此表示深切哀悼，亦知道全國、全英聯邦和世界各地無數的人，都會深深感受到她的損失。

英女王國葬將於周一（19日）舉行，全國哀悼期已開始，白金漢宮、温莎堡、唐寧街首相府等建築物下半旗致哀。靈柩運抵國會大樓西敏廳後，15日將開放公眾瞻仰至國葬舉行前。

英女王生於1926年，1952年繼位，在位70年，為英國史上在位時間最長的君主。

【最新情況】（本港時間）

【9月19日】

【23：10】英女王靈柩抵達溫莎堡（Windsor Castle），並由御林軍移送至聖喬治教堂（St George's Chapel）。

【22：40】經過一個多小時車程後，英女王靈柩已抵達溫莎。

【20：40】英女王靈柩移送至靈車，英王查理斯三世帶領全場向靈柩致敬，現場奏起英國國歌，運往溫莎堡。靈車駛離海德公園時，獲馬路兩旁的民眾拍掌歡送。

【20：25】英女王靈柩抵達海德公園的威靈頓拱門（Wellington Arch）。

【20：10】英女王靈柩剛剛途徑白金漢宮，向海德公園的威靈頓拱門進發，意味倫敦的告別儀式進入尾聲，靈柩之後運往溫莎堡。

【19：54】接駁巴士抵達西敏寺，準備接送嘉賓離開，暫時未見拜登夫婦身影。

【19：32】英女王靈柩上除了擺有帝國皇冠（Imperial State Crown）﹑來自白金漢宮﹑克拉倫斯宮（Clarence House）及海格羅夫樓（Highgrove House）花園的花束，亦有查理斯三世的卡片，寫上「深切及真誠的懷念」（In loving and devoted memory）。

【19：10】英女王靈柩移離西敏寺，先被移至海德公園的威靈頓拱門，再運往溫莎堡。

【19：01】鳴奏英國國歌。

【18：58】簡短號角聲以示國葬儀式結束，全英國默哀2分鐘。

【18：27】坎特伯雷大主教（archbishop of Canterbury）韋爾比（Justin Welby）講道，讚揚英女王獲得少有的愛戴，並引用對方在疫情時的講話內容，稱「我們會再見」。

【18：21】英國首相卓慧思（Liz Truss）讀經。

【18：10】西敏寺座堂主任牧師大衛·霍伊爾（David Hoyle）主持國葬儀式。

【18：00】英女王靈柩進入西敏寺，國葬儀式開始。

【17：55】英女王靈柩抵達西敏寺。

【17：48】查理斯三世﹑安妮長公主﹑安德魯王子﹑愛德華王子﹑王儲威廉王子及哈里王子隨靈車前往西敏寺。安德魯與哈里未有穿軍裝。

【17：45】英女王靈柩從西敏廳由靈車運送，至西敏寺舉行國葬儀式。

【17：30】查理斯三世與王儲威廉王子從白金漢宮出發，前往放有英女王靈柩的西敏廳。王后卡米拉則與凱特王妃﹑喬治小王子及夏洛特小公主同行出發。

【17：12】美國總統拜登（Joe Biden）與夫人吉爾（Jill Biden），以及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）先後抵達西敏寺。約500名外國首及代表陸續抵達。

【16：27】倫敦政府宣布，當地所有收看英女王國葬的公眾地點已擠滿人群，不再接受新民眾入場，建議民眾改道至海德公園（Hyde Park）。

【11：47】查理斯三世（Charles III）發表公開聲明，表示在過去10日內自己與妻子收到大批來自英國國內及全球的致哀及支持訊息，不少民眾大費周章只為哀悼亡母，他對此感到難以衡量的感動。【下一頁】

【05：41】英國數碼﹑文化﹑媒體及體育部宣布，不再接受民眾新加入隊伍前往瞻仰英女王靈柩，呼籲民眾不需嘗試加入排隊。【下一頁】

【9月18日】

【18：24】全英國民眾周日晚默哀一分鐘悼念英女王。另外，美國總統拜登等多國政要已抵英準備出席葬禮，英王查理斯三世會於白金漢宮招待一眾政要。【下一頁】

【16：40】英國新任王后卡米拉提前錄製演説悼念英女王伊利沙伯二世，讚揚英女王在男權主導的社會成功塑造自己的角色。【下一頁】

【15：07】威廉王子及哈里王子身穿軍裝為英女王守夜，其一眾堂兄姊妹亦站立在靈柩兩旁。【下一頁】

英女王生前圖片

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責任編輯：嚴智勇、林建忠、吳漢培、李俊儀、鄭錦玲、郭麗明