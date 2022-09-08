【英國王室】女王需接受醫學監察 查理斯威廉同趕赴蘇格蘭（第三版）

英女王已年屆96歲高齡，健康狀況一直吸引外界關注。白金漢宮周四（8日）表示，英女王正接受醫學監察，醫生擔心她的健康狀況，英女王將聽從醫生建議休息。王儲查理斯及夫人卡米拉，以及威廉王子已前往蘇格蘭。英國首相卓慧思表示，對於這個午飯時間從白金漢宮傳來的消息，整個國家都會深切憂慮。

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）近期已多次被指出現行動不便，她周三（7日）原定以視像形式出席樞密院會議，但白金漢宮確認，女王經過周二（6日）一整天的活動後，醫生建議她休息，因此當天晚上舉行的樞密院會面需要改期。

白金漢宮強調，推遲會議不會構成憲法問題，新首相卓慧思（Liz Truss）等將在會議上宣誓就任。目前英女王在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）度假。

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英女王周二首先和前首相約翰遜（Boris Johnson）會面，然後在和卓慧思見面。是次英女王打破傳統，在巴爾莫勒爾接見二人，而非英格蘭。

從當日釋出的圖片可見，英女王當日拄著拐杖，身穿淺藍色襯衫配羊毛外套，下身則穿著當地特色的格仔過膝裙。

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責任編輯：李俊儀