【英國王室】女王推遲出席樞密院會議 聽醫囑休息

英女王已年屆96歲，健康狀況一直吸引外界關注。英女王周三（7日）原定出席樞密院會議，但白金漢宮確認會議將重新安排日子舉行。白金漢宮表示，英女王將聽從醫生建議休息。英國新任首相卓慧思等將在會議上宣誓就任，白金漢宮強調，推遲會議不會構成憲法問題。

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英女王近期已多次被指出現行動不便，她原定當地時間周三晚上，以視像方式出席樞密院會議。卓慧思（Liz Truss）將在會上宣誓就任新一任首相，各內閣成員亦會宣布就任。但英國白金漢宮表示，英女王決定推遲會議。

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白金漢宮透露，英女王經過周二（6日）一系列活動後已被醫生建議，需休息一整日，但無需入院。英女王決定聽從醫囑，樞密院會議將重新安排。白金漢宮強調，推遲會議不會造成憲法問題。

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英女王周二首先和前首相約翰遜（Boris Johnson）會面，然後在和卓慧思見面。是次英女王打破傳統，在蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral） 接見二人，而非英格蘭。從當日釋出的圖片可見，英女王當日拄著拐杖，身穿淺藍色襯衫配羊毛外套，下身則穿著當地特色的格仔過膝裙。

英女王現在巴爾莫勒爾渡假，料十月初才會返回英格蘭。

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責任編輯：李俊儀