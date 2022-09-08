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傳64歲麥當娜與23歲男模熱戀 被嘲譜「嫲孫戀」

環球社會熱點 15:30 2022/09/08

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美國樂壇天后麥當娜（Madonna）情史豐富，最近更被傳與拍拖3年、現年28歲的小鮮肉男友分手。美媒報道指，有目擊者看見麥當娜上周五（2日）與一名23歲男模特在曼哈頓餐廳談情。由於兩人年紀相差達41年，男子甚至比麥當娜大女還要年輕。

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現年64歲的麥當娜今年4月與拍拖3年的舞蹈員Ahlamalik Williams分手，不足半年再傳有小鮮肉新歡。美媒《Page Six》報道指，有目擊者看到麥當娜上周五與23歲模特兒Andrew Darnell、BMX車手Nigel Sylvester 等人於紐約市觀看演唱會，眾人大約晚上11點半抵達曼哈頓一家餐廳。

據悉麥當娜一桌點了紅酒、松露薯條以及多款主食，有目擊者更看到她與Andrew在忘我接吻，麥當娜與Andrew整晚情不自禁依偎擁抱，猶如「糖痴豆」般。

麥當娜周日（4日）在IG大方上載當晚相片，包括一張Andrew手臂摟著她的自拍。麥當娜似乎毫不避忌，再次在IG張貼Andrew相片，可見Andrew手持用水鑽刻著「DEALER」的黑色鱷魚皮柏金包合照。

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麥當娜與Andrew有傳早已萌生情素，兩人上月合作拍攝雜誌Paper相片，其中一張照片是身穿透視背心的麥當娜與Andrew熱吻，部分拍攝動作尺度相當大。麥當娜事後亦在IG分享相片及影片，形容「感覺很好」。

外媒發現，Andrew周日出席麥當娜雙胞胎養女的生日派對；麥當娜在IG上載與Andrew頭貼頭合照，公然放閃。至於Andrew IG同樣有多張與麥當娜的合照，兩人關係顯然可見。

由於麥當娜新男友只有23歲，年齡比起其25歲大女Lourdes Leon還要細，甚至與大仔Rocco Ritchie年齡相近，引起外界熱議。

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責任編輯：郭麗明

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