【新冠疫苗】美國可能改為每年一針 除非病毒再大突變

新冠肺炎疫苗大流行至今已超過兩年，不少國家及地區疫苗接種速度放緩。美國政府近日表示，如新冠病毒未來並無出現劇烈突變，足以威脅公共健康安全，疫苗接種可能改為與流感相同的年度一次。

美國去年人均預期壽命創25年新低 新冠疫情成主因 【下一頁】

【新冠疫苗】美FDA批准2款二價疫苗作加強劑 針對BA.5變種 【下一頁】

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）周二（6日）表示，在無發現其他突變的變種病毒下，接種新冠疫苗大有可能改為每年一次，並針對當時傳染度較高的變種病毒設計疫苗，做法及方針與現時流感病毒相同。

福西亦表明，可能引發重症的高危族群一年可能不只打一針。福西同時呼籲所有合資格民眾，及早在今年秋冬來臨前接種，保護自己﹑家人及社區。白宮新冠疫情協調專員賈阿（Ashish Jha）則表示，流感與新冠疫苗可能同時接種。

此外，賈阿亦稱美國早前批准接種﹑針對原有及變種病毒亞變種BA.4與BA.5病毒株的二價疫苗，在本周已開始可以接種，而疫苗面對BA.4與BA.5提供的保護力可能更勝原有病毒株。

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責任編輯：吳漢培