里安納度傳想追Gigi Hadid 願破只愛到女友25歲魔咒

奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧愛與年輕貌美女模特拍拖，早前傳出與剛滿25歲的模特Camila Morrone分手。里安納度被指願意打破只愛到女友25歲的魔咒，有意追求去年甩拖的27歲超模Gigi Hadid。只可惜「襄王有夢，神女無心」，Gigi Hadid無意與里安納度相戀。

里安納度傳與女模特分手 歷任女友難逃過25歲即分命運 【下一頁】

《Us Weekly》周三（7日）引述消息人士指，47歲的里安納度狄卡比奧（Leonardo Di Caprio）因感覺蜜月期結束加上感情轉淡，因此早前決定與女友Camila 分開。

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里安納度分手後一直單拖出席活動及度假，而《Us Weekly》指里安納度最新目標是有阿拉伯及荷蘭血統的美國超模Gigi Hadid，希望與對方拍拖。

里安納度最新一任前女友

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里安納度情史豐富，有指他曾交往數十任女友，所有女友與他交往時年齡均不過25歲。如果消息屬實，里安納度料為首次打破慣例與大過25歲的女性相戀。

里安納度歷任女友

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不過Gigi與里安納度目前是朋友關係，據報暫時不希望與對方升級為戀人關係。

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Gigi為星二代出身，生父為巴勒斯坦裔商人，母親Yolanda Foster則為荷蘭知名模特兒。Gigi年僅2歲就出道擔任兒童模特，長大後成為全職模特，包括曾為知名内衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）行騷。

Gigi自2015年與英國男子組合One Direction前成員Zayn Malik，兩人數度分分合合，兩年前迎來女兒Khai Malik的出生。但Gigi去年指控Zayn曾家暴其母Yolanda，兩人去年底正式分手。

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責任編輯：鄭錦玲