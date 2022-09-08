▲ 【內房危機】萬科郁亮：沒有永遠下跌、深不見底的市場 「已見點點微光」

萬科 （02202） 董事會主席郁亮表示，萬科多年以來都認為「尊重常識，敬畏市場」這8個字特別重要，沒有單邊上揚的市場，永遠高槓桿的市場也是不可能的，也沒有一個永遠下跌、深不見底的市場。

他指，市場有高有低，強調沒有做完的生意，只有做不好的生意。當市場變為不再依賴槓桿的時候，那麼擅長擴大規模的能力就受到影響。

郁亮在接受內媒訪問時指，他本人近兩個月走訪了35個城市，超過100個萬科項目，從住宅銷售項目、商業項目、物流業務等基層員工的努力、萬科的各項數據上，看見了點點微光，相信具備做好產品的能力，有好服務、好經營的能力，就能夠 「有飯吃」，相信萬科能夠度過難關。

郁亮早前在業績會議上，曾提及 「但凡有一絲微光，就當是光明戰勝霧霾」，他指，早前提及微光，主要是壓力太大有感而發，脫口而出。他形容，行業進入制度調整時，天開始變黑，越走天越黑，夜深人靜的時候天更黑了。不過黎明前的黑暗之後，天就亮了。他形容，光明比金錢更重要，相信只要擁有一門好手藝，一定能活下去。

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編輯：梁安琪