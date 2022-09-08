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【三星機械人】三星可穿戴式骨骼機械人　推遲到年底上市

科技 15:30 2022/09/08

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三星GEMS Hip主要是針對行動不便、傷患復健者，提供下肢動作輔助功能。

三星（Samsung）於2019年CES上首次公開其可穿戴式骨骼機機械人「GEMS Hip」，原預計為醫療用途設計，後來三星將其使用範圍擴大到了普通運動產品，並計畫在今年8月推出。不過計畫趕不上變化，據韓媒消息指，三星仍需時改善產品，因此上市日期將推遲到年底。

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三星GEMS Hip主要是針對行動不便、傷患復健者，提供下肢動作輔助功能。當用家在髖關節上戴上該機械人後，走路時可以獲得20%以上的行走輔助力量，步行速度也可提高10%。三星預計，將會推出兩款GEMS Hip 產品，一款用於運動，一款用於醫療用途。

根據市場研究公司Counterpoint Research數據顯示，未來四年服務機械人市場的年均增長率預計將接近30%，因此三星也看準市場需求，從明年開始三星電子將聚焦於新的機械人業務，作為未來的增長業務。

去年年初，三星成立了一個機械人任務組（TF），今年年底，機械人商業化TF升級為機械人業務團隊。三星電子副主席Jong-hee Han在3月的定期股東大會上也宣布，他將把機器人作為一項新業務來發展。

【智能手錶】全球智能手錶市佔率大洗牌　Fitbit跌出頭8位

責任編輯：曾曉汶

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