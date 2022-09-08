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瑞士或禁暖氣開高過攝氏19度 違者可被判監3年

環球社會熱點 13:57 2022/09/08

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俄羅斯已切斷歐洲多國天然氣供應，各國今年可能不能經常使用供暖設備。瑞士有傳正考慮禁止民眾將室內暖氣開高過攝氏19度，違者或會被監禁3年。瑞士財政部官員更指，當局亦或會對違反規定人士罰款，每天金額或達30瑞士法郎（約241港元）。

歐盟擬設俄氣價格上限 普京威脅全面斷供能源 【下一頁】

瑞士媒體《Blick》報道，當局或禁止燃氣加熱的建築物的內部空間溫度不可以超過攝氏19度，暖爐水亦不能加熱至逾攝氏60度。報道亦指，當局同時亦會禁止使用遠紅外線暖爐及桑拿浴室，泳池不可保持恆溫。

聯邦財政部發言人Markus Sporndli接受《Blick》採訪時表示，當局或會對違反規定人士罰款，罰款按日計算，初期每日罰款金額為30瑞士法郎。他同時透露，最高罰款額或高達3,000瑞士法郎（約2.4萬港元），故意使用超出天然氣配額的企業亦面臨罰款。對於室內暖氣開高於攝氏19度人士，據報當局亦正考慮或判監最多3年。

德延後關閉2核電廠 強調未來堅持廢核 【下一頁】

相關措施已在被列入《瑞士聯邦經濟供給法》（Federal Law on National Economic Supply），規定各州需在本月22日前提出異議。報道預測新措施或引起爭議及民眾挑戰，屆時法院將需面對一系列涉及灰色地帶的個案。

瑞士資深警官Fredy Fassler於報告中向政府建議，措施實施應該有一定分寸，強調警察不應挨家挨戶檢查，敦促當局只下令現實中能夠執行的措施。瑞士聯邦前總統Guy Parmelin早前曾稱，警察可以抽查確保民眾遵守措施。

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責任編輯：李俊儀

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