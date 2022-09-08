【新股IPO】中國企業年內赴美上市集資不足4億美元　赴歐融資規模加大、達21億美元

▲ 中國企業年內赴美上市集資不足4億美元 赴歐融資規模加大、達21億美元

內地多隻A股今年先後透過中瑞通發行全球存托憑證（GDR），另一邊廂，受中美審計監管等因素影響，今年在美上市中概股數量驟減。據市場數據分析Dealogic顯示，今年共5間中國公司於蘇黎世及倫敦證券交易所上市，融資額超過21億美元（折合約163.8億港元），而紐約上市的中國公司總融資額少於4億美元，意味著今年歐洲超越美國，成為中國企業海外上市融資最多的地區。

除赴美上市企業數量及融資額減少外，本港融資步伐亦有所放緩。不過，據數據顯示，香港仍為內地企業最大的境外上市市場，年初至今集資額達66億美元。

中瑞通GDR開通 集資15億美元

中國及瑞士證券市場的互聯互通（又稱中瑞通）存託憑證（GDR）在今年中正式開通，杉杉股份、科達製造、國軒高科及格林美，共4家內地上市公司發行的GDR上月16日於瑞交所上市，募資總額逾15億美元。 此外，方大炭素、樂普醫療、三一重工（600031）、健康元、韋爾股份、東鵬飲料等多家企業亦表示，擬發行GDR並在瑞交所上市。

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

相關文章：

【新股IPO】「辣條」衛龍據報下月招股上市 傳集資約39億元

【新股IPO】德勤料香港今年IPO排名可重上三甲 惟下調集資預測近4成、遠不及A股