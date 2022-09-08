▲ 【加密貨幣】聯儲局副主席布雷納德呼籲制定加密貨幣法規 重申穩定幣存在風險

近日全球最大礦池之一幣印（Poolin）因流動性問題而停止提款，加密貨幣行業再度惹來監管呼聲。聯儲副主席布雷納德（Lael Brainard ）表示，加密貨幣市場與傳統金融具有類似的風險，但需要針對現有監管未有涵蓋的領域制定新法規。

布雷納德說：「我們已經看到，加密金融系統具有我們對傳統金融非常熟悉的所有風險，但鑑於加密貨幣的獨特性，有必要創建明確的監管護欄」。

布雷納德重申 穩定幣風險 監管不善或致風險蔓延

作為聯儲局第二號人物布雷納德正在領導央行探索數碼美元。布雷納德也 重申穩定幣風險，她預測未來會有更多由私營機構創建上述代幣，這對央行是否應該發行自己的央行數碼貨幣（CBDC）提出質疑。

布雷納德認為 ，如果監管不善，穩定幣是最有風險的領域之一，由於穩定幣特性，這些風險很容易蔓延到核心金融系統。

今年5月穩定幣TerraUSD （UST） 崩潰，接近一夜之間蒸發了約 600 億美元的價值。同時，有人擔心USDT 或 USDC 等資產支持的穩定幣可能無法維持大量提款。

亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【美企業績】GameStop上季虧損擴大 惟夥加密貨幣交易所FTX 合作、盤後彈高逾11%

【Bitcoin】美元獨強波及加密幣 比特幣失19000、加密貨幣總值跌穿1萬億美元

【加密貨幣】新加坡星展銀行擬擴大數字交易平台 覆蓋亞洲逾30萬高淨值客戶

責任編輯：李哲毅