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【加密貨幣】聯儲局副主席布雷納德呼籲制定加密貨幣法規　重申穩定幣存在風險

股市 12:41 2022/09/08

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【加密貨幣】聯儲局副主席布雷納德呼籲制定加密貨幣法規　重申穩定幣存在風險

近日全球最大礦池之一幣印（Poolin）因流動性問題而停止提款，加密貨幣行業再度惹來監管呼聲。聯儲副主席布雷納德（Lael Brainard ）表示，加密貨幣市場與傳統金融具有類似的風險，但需要針對現有監管未有涵蓋的領域制定新法規。

布雷納德說：「我們已經看到，加密金融系統具有我們對傳統金融非常熟悉的所有風險，但鑑於加密貨幣的獨特性，有必要創建明確的監管護欄」。

布雷納德重申穩定幣風險 監管不善或致風險蔓延

作為聯儲局第二號人物布雷納德正在領導央行探索數碼美元。布雷納德也重申穩定幣風險，她預測未來會有更多由私營機構創建上述代幣，這對央行是否應該發行自己的央行數碼貨幣（CBDC）提出質疑。

布雷納德認為，如果監管不善，穩定幣是最有風險的領域之一，由於穩定幣特性，這些風險很容易蔓延到核心金融系統。

今年5月穩定幣TerraUSD （UST） 崩潰，接近一夜之間蒸發了約 600 億美元的價值。同時，有人擔心USDT 或 USDC 等資產支持的穩定幣可能無法維持大量提款。

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責任編輯：李哲毅

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