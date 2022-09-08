  • 31°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 14:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】PS5推系統軟件更新　支援1440p兼啟用遊戲列表

科技 14:15 2022/09/08

分享：

分享：

Sony宣布為全球PS5玩家推出全新的系統軟件更新，更新內容包含有1440p HDMI影像輸出和遊戲清單等多項功能。

Sony PlayStation 5（PS5）在全球一直廣受歡迎，雖然自推出以來長期處於供不應求狀況，但也無阻Sony要繼續不斷推出更新的決心，努力吸客。Sony昨（7日）宣布，為全球PS5玩家推出全新的系統軟件更新，更新內容包含有1440p HDMI影像輸出和遊戲清單等多項功能。

【遊戲熱話】Sony成立PS Studios Mobile　進軍手機遊戲市場

【PS5加價】無視Sony加價　微軟：Xbox Series X/S定價不變

Sony在官網中指出，感謝Beta測試版參加者相助，提供各式支援與意見回饋，PS5終於主機迎來全新的系統更新，並已正式向全球玩家推送。玩家現時能夠體驗2K@60/120Hz的顯示輸出，不過要注意的是，該模式下無法啟用VRR可變刷新率功能（僅限1080p或2160p）。

除了PS5主機更新之外，Sony也將在本月稍晚開始於全球為iOS及Android上的PS App推出新功能：PS App使用者將可直接由iOS及Android裝置上的PS App啟動PS Remote Play遊戲。若要開始使用，請確認PS App已連線至PS5主機，且主機處於待命模式中。其後在PS App的遊戲內容中心內選擇「使用PS Remote Play遊玩」圖示，即可讓PS Remote Play應用程式自動啟動遊戲。若要使用此功能，請確認PS App及PS Remote Play應用程式皆已安裝至手機裝置或平板電腦。

PS App使用者將可直接由iOS及Android裝置上的PS App啟動PS Remote Play遊戲。（SONY官網圖片）

【PS5加價】Sony調漲各國PS5售價　香港會否同步加價？

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【遊戲熱話】PlayStation發表DualSense Edge無線控制器　走向客製化　
2022/08/24
【遊戲熱話】PlayStation發表DualSense Edge無線控制器　走向客製化　
【消費權益】英國消費者向Sony提集體訴訟　稱其提高遊戲售價
2022/08/24
【消費權益】英國消費者向Sony提集體訴訟　稱其提高遊戲售價
【機迷熱話】SONY官方確認！　PSVR 2將於2023年初推出
2022/08/23
【機迷熱話】SONY官方確認！　PSVR 2將於2023年初推出
【遊戲熱話】使用率不似預期　PS5取消「讚譽」功能
2022/08/03
【遊戲熱話】使用率不似預期　PS5取消「讚譽」功能

你可能感興趣

【遊戲熱話】PlayStation發表DualSense Edge無線控制器　走向客製化　
17:09 2022/08/24
【遊戲熱話】PlayStation發表DualSense Edge無線控制器　走向客製化　
【消費權益】英國消費者向Sony提集體訴訟　稱其提高遊戲售價
14:16 2022/08/24
【消費權益】英國消費者向Sony提集體訴訟　稱其提高遊戲售價
【機迷熱話】SONY官方確認！　PSVR 2將於2023年初推出
19:20 2022/08/23
【機迷熱話】SONY官方確認！　PSVR 2將於2023年初推出
PlayStation 網絡保安 家電 市場拓展 電玩手遊 手機Apps 移動裝置 科技產品 雲端 PlayStation 5

下一篇文章

【電動車】日研鑽石傳感器　可提升電動車10%續航力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果發布會】9月8日凌晨1時開始　今年會推4款iPhone 14？
【蘋果發布會】9月8日凌晨1時開始　今年會推4款iPhone 14？
【蘋果發布會】手機界最強鏡頭？　蘋果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max　配備4,800萬像素鏡頭
【蘋果發布會】手機界最強鏡頭？　蘋果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max　配備4,800萬像素鏡頭
【蘋果發布會】蘋果iPhone 14、iPhone 14 Plus新增紫色　最平6,899元入手
【蘋果發布會】蘋果iPhone 14、iPhone 14 Plus新增紫色　最平6,899元入手
【蘋果發布會】網傳25格蘋果發布會Bingo　Chip Lab意外成焦點
【蘋果發布會】網傳25格蘋果發布會Bingo　Chip Lab意外成焦點
【蘋果發布會】Apple Watch Ultra針對潛水、極限運動需求　售6,399元
【蘋果發布會】Apple Watch Ultra針對潛水、極限運動需求　售6,399元
【蘋果發布會】新一代AirPods Pro續航力增達6小時　充電盒採用新設計
【蘋果發布會】新一代AirPods Pro續航力增達6小時　充電盒採用新設計
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款