【機迷熱話】PS5推系統軟件更新　支援1440p兼啟用遊戲列表

▲ Sony宣布為全球PS5玩家推出全新的系統軟件更新，更新內容包含有1440p HDMI影像輸出和遊戲清單等多項功能。

Sony PlayStation 5（PS5）在全球一直廣受歡迎，雖然自推出以來長期處於供不應求狀況，但也無阻Sony要繼續不斷推出更新的決心，努力吸客。Sony昨（7日）宣布，為全球PS5玩家推出全新的系統軟件更新，更新內容包含有1440p HDMI影像輸出和遊戲清單等多項功能。

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Sony在官網中指出，感謝Beta測試版參加者相助，提供各式支援與意見回饋，PS5終於主機迎來全新的系統更新，並已正式向全球玩家推送。玩家現時能夠體驗2K@60/120Hz的顯示輸出，不過要注意的是，該模式下無法啟用VRR可變刷新率功能（僅限1080p或2160p）。

除了PS5主機更新之外，Sony也將在本月稍晚開始於全球為iOS及Android上的PS App推出新功能：PS App使用者將可直接由iOS及Android裝置上的PS App啟動PS Remote Play遊戲。若要開始使用，請確認PS App已連線至PS5主機，且主機處於待命模式中。其後在PS App的遊戲內容中心內選擇「使用PS Remote Play遊玩」圖示，即可讓PS Remote Play應用程式自動啟動遊戲。若要使用此功能，請確認PS App及PS Remote Play應用程式皆已安裝至手機裝置或平板電腦。

▲ PS App使用者將可直接由iOS及Android裝置上的PS App啟動PS Remote Play遊戲。（SONY官網圖片）

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責任編輯：曾曉汶

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