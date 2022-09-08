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【投行人事】花旗挖角三名投行銀行家　掌中國證券公司業務

股市 12:27 2022/09/08

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【投行人事】花旗挖角三名投行銀行家　掌中國證券公司業務

近期多家銀行傳出裁減多名資深投行高層，但外電引述消息指，花旗最新從3家銀行挖角三名資深投行人手，負責花旗在內地新成立的證券公司。三名新加入高層，包括東方證券承銷保薦有限公司副總經理顧希雍、摩根大通的Rochelle Wei、滙豐前海的John Lu。

當中顧希雍將為花旗新證券公司首席執行官，他曾是花旗與東方證券合資公司的首席代表。因應中國開放外資可全資經營證券公司，花旗退出該合資公司而自立門戶。

現為摩通中國期貨董事長的Rochelle Wei將會是新公司期貨部門的首席執行官，而2017年加入滙豐的John Lu則是新公司在岸股票的負責人。

花旗目前已提交申請，爭取在中國大陸承銷人民幣計價股票和代客戶進行交易的證券牌照以及期貨經紀牌照。花旗駐香港發言人拒絕置評。

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編輯：麥德銘

投資銀行 股票 期貨 花旗銀行

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