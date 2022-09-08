  • 33°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環球經濟】法巴：全球或進入新通脹環境、難以估計聯儲局加息次數　料美國經濟可避過衰退

宏觀解讀 12:52 2022/09/08

分享：

分享：

【環球經濟】法巴：全球或進入新通脹環境、難以估計聯儲局加息次數　料美國經濟可避過衰退

環球經濟增長放慢，法巴亞太區及新興市場研究部主管Siddharth Mathur表示，市場對環球經濟步入衰退出現過份憂慮，預期美國經濟增長放慢，但在強勁的勞工市場及私營企業支持下，美國料不會出現衰退，惟經濟會長時間維持低於潛在水平的增長。歐洲方面，高能源價格下，各項經濟指標均反映，歐洲無可避免會步入衰退，歐元料進一步下跌，惟歐洲衰退程度只屬輕微，預期明年底歐洲經濟會有改善。

預期通脹會於未來12至18個月處於高位

通脹於高位徘徊，Mathur指，雖然通脹料於未來數月見頂，及後於2023年回落，但全球或出現一個新通脹環境，故難以估計聯儲局還會加息多少次，他預期通脹會於未來12至18個月處於高位，而且利率在高水平維持的時間將較市場估計更長，通脹短期內難以回到央行的通脹目標。

新興市場國家亦相繼加息，Mathur認為，2024年前沒有大型新興國家的通脹可回落至目標水平，而新興國家的利率已差不多見頂。

人民幣跌穿7算也不會構成破壞性影響

中國方面，法巴資產管理亞洲和新興市場股票投資主管陳志凱預期，今年中國經濟增長3.2%，明年增長5.2%，而新興亞洲國家已取代歐美，成為中國最大的貿易夥伴，故即使地緣政治局勢升溫，中國出口依然強勁，相信中國未來會有更多穩經濟措施推出。

人民幣貶值壓力巨大，Mathur不認為人行會為人民幣走勢設限，反而更關注人民幣貶值的速度，以及當前經濟情況，若歐元及日圓繼續向下，人民幣有機會進一步貶值，並失守7算，但即使跌穿7算，也不會對中國經濟構成破壞性影響。

亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【美國加息】高盛調高聯儲局加息預期　最新估計9月加息0.75厘、11月加息半厘

相關文章：【美國經濟】儲局褐皮書：通脹有放緩跡象　經濟增長前景疲弱

相關文章：【人民幣走勢】瑞聯：人行將加大干預匯市　料人民幣滙價在今年底為7

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 宏觀分析 經濟衰退 中國市場 日圓 中國人民銀行 歐洲 加息 美國聯儲局 法國巴黎銀行

上一篇文章

【內房危機】萬科潤地擬發行兩隻ABS已獲受理　另美的置業發行3.3%三年期中期票據

下一篇文章

【新股IPO】騰訊投資零食「辣條」衛龍據報下月招股上市　傳集資約39億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升10點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升10點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）
【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）
【日圓滙價】日圓輕叩145關、兌港元退守5.4算　日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
【日圓滙價】日圓輕叩145關、兌港元退守5.4算　日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
【能源危機】歐盟考慮緊急削減用電量、設價格上限　一文看清歐洲能源危機（不斷更新）
【能源危機】歐盟考慮緊急削減用電量、設價格上限　一文看清歐洲能源危機（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升83點　重上19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升83點　重上19000關（不斷更新）
【周焯華受查】證監會要求盧衍溢加價逾20倍全購太陽城　事源周焯華年息24厘貸款？
【周焯華受查】證監會要求盧衍溢加價逾20倍全購太陽城　事源周焯華年息24厘貸款？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款