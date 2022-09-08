▲ 【環球經濟】法巴：全球或進入新通脹環境、難以估計聯儲局加息次數 料美國經濟可避過衰退

環球經濟增長放慢，法巴亞太區及新興市場研究部主管Siddharth Mathur表示，市場對環球經濟步入衰退出現過份憂慮，預期美國經濟增長放慢，但在強勁的勞工市場及私營企業支持下，美國料不會出現衰退，惟經濟會長時間維持低於潛在水平的增長。歐洲方面，高能源價格下，各項經濟指標均反映，歐洲無可避免會步入衰退，歐元料進一步下跌，惟歐洲衰退程度只屬輕微，預期明年底歐洲經濟會有改善。

預期通脹會於未來12至18個月處於高位

通脹於高位徘徊，Mathur指，雖然通脹料於未來數月見頂，及後於2023年回落，但全球或出現一個新通脹環境，故難以估計聯儲局還會加息多少次，他預期通脹會於未來12至18個月處於高位，而且利率在高水平維持的時間將較市場估計更長，通脹短期內難以回到央行的通脹目標。

新興市場國家亦相繼加息，Mathur認為，2024年前沒有大型新興國家的通脹可回落至目標水平，而新興國家的利率已差不多見頂。

人民幣跌穿7算也不會構成破壞性影響

中國方面，法巴資產管理亞洲和新興市場股票投資主管陳志凱預期，今年中國經濟增長3.2%，明年增長5.2%，而新興亞洲國家已取代歐美，成為中國最大的貿易夥伴，故即使地緣政治局勢升溫，中國出口依然強勁，相信中國未來會有更多穩經濟措施推出。

人民幣貶值壓力巨大，Mathur不認為人行會為人民幣走勢設限，反而更關注人民幣貶值的速度，以及當前經濟情況，若歐元及日圓繼續向下，人民幣有機會進一步貶值，並失守7算，但即使跌穿7算，也不會對中國經濟構成破壞性影響。

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編輯：陳韻妍