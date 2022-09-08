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【英國王室】威廉夫婦帶仔女開學 路易一舉動惹笑

環球社會熱點 12:15 2022/09/08

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英國威廉王子一家搬進新居後，威廉與凱特的3名子女亦轉讀附近名校Lambrook School。威廉夫婦周三（7日）帶著子女到新學校報到，外媒拍攝到威廉一家溫馨互動，細仔當面拒絕牽父親的手，場面惹笑。

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威廉（Prince William）一家已入住溫莎堡附近的Adelaide Cottage，9歲大仔喬治（Prince George）、7歲女兒夏洛特（Princess Charlotte）和4歲細仔路易（Prince Louis）9月入讀新學校Lambrook School，威廉夫婦周三帶仔女去新學校報到。

學校在新學期開始前一日為新生舉行活動，威廉一家現身校園，威廉凱特帶身穿校服的3名子女與校長Jonathan Perry見面。

外媒拍攝到身穿棕色波點連身裙的凱特（Kate Middleton） 手牽大仔及細仔、威廉則牽著夏洛特，3名小王子公主絲毫未見緊張，更露出燦爛笑容。大仔喬治更自信奕奕向父親表示「自己很好」（I'm fine Dad），相當獨立自主。

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有影片顯示，威廉嘗試牽路易小王子的手，並望向細仔試圖吸引他的注意力，但遭到路易無視。威廉於是改為伸手撫摸兒子頭部，但亦被路易甩開，更貼在母親凱特身邊，場面溫馨而惹笑。

消息人士指，威廉3名子女對能在同一間學校讀書感到相當興奮，據悉威廉與凱特亦對子女終於開學而高興。

英國哈里王子夫人梅根（Meghan Markle）早前接受紐約雜誌The Cut訪問時，表示因不希望大仔阿奇（Archie）成狗仔隊偷拍對象，於是不讓他在英國就學。

但王室專家反駁指，英國已嚴格規定傳媒禁止拍攝兒童上學相片；除非在公共場合，否則傳媒需經父母批准下才能發布相片。王室會審核及記錄有關記者身份，亦禁止在場人士用手機拍攝小王子公主相片。

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責任編輯：郭麗明

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