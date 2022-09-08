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藏壽司每碟最平100日圓成歷史 不敵通脹45年來首加價

環球經濟金融 12:10 2022/09/08

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通脹壓力席捲全球，日本連鎖平價迴轉壽司品牌「藏壽司」也不敵通脹，每碟壽司最便宜不連稅只需100日圓的銷售模式也成為歷史。藏壽司宣布下月起部分產品將會加價近5%，為1977年以來首度加價。

英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數 【下一頁】

日本藏壽司自1977年開業以來，一直走價廉物美路綫，每碟壽司最便宜不連稅只需100日圓（約5.44港元）。

不過藏壽司周三（7日）召開記者會宣布，全國488間分店最平價的壽司每碟未連稅價格，下月起將由現時的100日圓加價近5%。每碟連稅價格會由現時的110日圓（約6港元）加至115日圓（約6.3港元）。

約有110款壽司受影響，包括三文魚及熟成吞拿魚壽司。

藏壽司社長田中邦彥指通脹惡化，公司僅靠精簡程序勢必無法生存，無奈只能加價才能繼續向顧客提供安全美味的壽司。

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藏壽司承諾會下調部分中高價位壽司的價格，希望能留住顧客。例如現卷三文魚籽軍艦等18款壽司目前連稅售價為220日圓（約12港元），將會下調至165日圓（約9港元）。

另一間連鎖平價迴轉壽司店「壽司郎」早前已宣布，目前最平價的壽司款式售價為110日圓，下月起也將會加價至120日圓（約6.5港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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