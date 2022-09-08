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【大行報告】 蔚來次季淨虧損按年擴大3.2倍 交付量按季回落2.8％ 瑞銀料全年虧損高於市場預測

股樓投資 12:02 2022/09/08

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蔚來（09866）（美﹕NIO）公布上季業績，淨虧損27.4億元人民幣，較去年同期淨虧損6.5億元擴大3.2倍。雖然第二季汽車交付量按年升14.4％至2.5萬輛，但按季則回落2.8％。瑞銀指，其虧蝕幅度較該行預期高出18%，並預期全年虧損將高於現時市場預測。股價今早（8日）高開0.9%後，升幅顯著收窄，至中午收報138元，升0.4%。

同場加映﹕【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

蔚來創始人李斌表示，對第四季度交付及完成全年目標比較有信心，並公布第三季度交付指引為3.1萬至3.3萬輛，為單季最高交付指引。同時李斌亦透露公司子品牌最新進展，指蔚來的大眾化市場品牌會使用NT3技術，會跟隨NT3產品推向市場。

【旭輝 884】 旭輝13.4億沽英皇道重建住宅項目 買家為宏安地產 股價一度升逾7%【見下頁

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不過，瑞銀認為，根據蔚來第三季交付指引，即是9月份將交付1萬至1.2萬輛，而季度增長指引略高於小鵬（09868）和理想汽車（02015），但單計9月份則較兩家同業為低。該行又指，考慮到蔚來或在9月進一步增加ES7的交付量，相信部分投資者可能會感到失望。

同場加映﹕【青姐話】 大淡好收尾 淡倉話之你

該行表示，蔚來現價水平為今明兩年企業價值倍數約3.1倍及2倍，但同時未來收入存在下行風險，予其「買入」評級，美股目標價32美元。

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記者：郭秀慧

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