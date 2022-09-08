  • 33°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 13:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone14】美團外賣與逾千間Apple授權店合作　iPhone14最快半小時送達

新經濟追蹤 11:56 2022/09/08

分享：

分享：

【iPhone14】美團外賣與逾千間Apple授權店合作　iPhone14最快半小時送達

蘋果（美：AAPL）本港時間今日凌晨公布iPhone 14系列新產品。隨著iPhone 14系列發售日期公布，美團 （03690） 宣布，美團外賣今年將繼續採取與Apple授權專營店合作，合作門店網絡進一步擴展至全國逾200個城市，合共超過1110家門店。

據美團微信公眾號指，自9月16日iPhone 14系列的現貨上市，用戶透過美團外賣線上下單後，騎手最快30分鐘能夠將iPhone 14送達，購買iPhone 14將豁免配送費，部分用戶可以享受最長12期免息分期服務。

據內媒報道指，今年首8個月，美團外賣平台的Apple商品銷量按年增長437%，iPhone銷量按年增長860%。

更多【新經濟股】文章

亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【iPhone 14】大摩上調台積電每股盈利預測　關注蘋果處理器分岔策略對較平的iPhone 14銷情影響

【美團3690】美團創辦人王興旗下基金會再減持1.3萬股美團B股　套現240萬元作公益用途

記者：梁安琪

開啟hket App，閱讀全文
港股 美團－W（03690） 網上購物 網購平台 5G 移動裝置 iPhone 14 新經濟股 美團外賣 商品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升10點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升10點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）
【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）
【日圓滙價】日圓輕叩145關、兌港元退守5.4算　日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
【日圓滙價】日圓輕叩145關、兌港元退守5.4算　日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
【能源危機】歐盟考慮緊急削減用電量、設價格上限　一文看清歐洲能源危機（不斷更新）
【能源危機】歐盟考慮緊急削減用電量、設價格上限　一文看清歐洲能源危機（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升83點　重上19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升83點　重上19000關（不斷更新）
【周焯華受查】證監會要求盧衍溢加價逾20倍全購太陽城　事源周焯華年息24厘貸款？
【周焯華受查】證監會要求盧衍溢加價逾20倍全購太陽城　事源周焯華年息24厘貸款？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款