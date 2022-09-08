▲ 【iPhone14】美團外賣與逾千間Apple授權店合作 iPhone14最快半小時送達

蘋果（美：AAPL）本港時間今日凌晨公布iPhone 14系列新產品。隨著iPhone 14系列發售日期公布，美團 （03690） 宣布，美團外賣今年將繼續採取與Apple授權專營店合作，合作門店網絡進一步擴展至全國逾200個城市，合共超過1110家門店。

據美團微信公眾號指，自9月16日iPhone 14系列的現貨上市，用戶透過美團外賣線上下單後，騎手最快30分鐘能夠將iPhone 14送達，購買iPhone 14將豁免配送費，部分用戶可以享受最長12期免息分期服務。

據內媒報道指，今年首8個月，美團外賣平台的Apple商品銷量按年增長437%，iPhone銷量按年增長860%。

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記者：梁安琪