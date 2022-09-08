▲ 【解碼｜半導體】ING：台灣半導體出口數據未見改善 消費需求疲弱或致兩岸貿易惡化

環球經濟增長放緩，加上通膨高企，半導體需求尤其電子消費類急劇降溫。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈發表最新報告指，今年7月已注意到半導體需求疲弱，台灣的出口訂單下滑且按年收縮，8月貿易數據顯示情況未有改善，認為年底前半導體和兩岸貿易困境或會惡化。

報告指出，台灣半導體佔其出口的40%左右，電子零件和商品佔內地出口的30%以上。不乏台灣半導體公司在內地設廠，以履行台灣部分出口訂單。

台灣智能設備出口需求下降 內地集成電路出口收縮

然而，作為台灣主要出口類別的智能設備需求下降，成為半導體行業困境，8 月份智能設備按年增長僅為 2%，而7月份則為 14.2%。

與此同時，內地出口按年增速由7月的18.0%，大幅下降至8月的7.1%，以美元計價，內地集成電路出口按年下降17.2%。

ING：半導體需求急劇下降 影響兩岸貿易及製造活動

彭藹嬈稱，數據突顯出半導體需求急劇下降帶來的風險越來越大，料將影響內地及台灣的貿易和製造活動。

全球宏觀經濟逆風，她預計，由於高通脹會持續降低美國和歐洲等出口目的地的購買力，加上内地受房地產危機影響導致消費需求疲弱，不排除半導體和兩岸的貿易的困境在2022年餘下時間會惡化。

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記者：李哲毅