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【電動車】日研鑽石傳感器　可提升電動車10%續航力

科技 13:00 2022/09/08

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該傳感器能夠準確追蹤-50安培至130安培的充放電電流，而且電池電量估計精確度在1%以內，所以能大幅增強電池使用率。（法新社）

電動車電池輸出的電流，可用來評估電池的充電狀態，以計算車輛剩餘的行駛里程數。為加強電池電量評估的精準度，提升電池使用率，有日本科學家研發了一種名為「鑽石傳感器」（Diamonds Sensor）的檢測技術，可提升電動車10%續航力。

【電動車】保時捷將推電動Panamera車款　搶攻電動車市場

電量估計不確定性高   影響電動車效率

據科學雜誌《Scientific Reports》報道，電動車電池的電流一般可達到數百安培（Ampere），但現時能檢測到該電流的商用傳感器，是無法測量毫安等級電流的微小變化，因此會導致約10%的電池電量估計不確定性，這意味著電動車的行駛里程理應可延長10%。

為加強電池電量評估的精準度，東京理工大學Mutsuko Hatano教授與團隊研發了鑽石傳感器技術。Mutsuko Hatano解釋，鑽石傳感器對毫安電流非常敏感，即使電動車處於嘈雜環境中，仍能檢測到精度較高的毫安等級電流狀態。

【電動車】本田、LG化學斥345億元　於美國建電動車電池廠

研究人員對鑽石傳感器進行測試，結果發現，該傳感器能夠準確追蹤-50安培至130安培的充放電電流，而且電池電量估計精確度在1%以內，所以能大幅增強電池使用率。

提高電池使用率  降電池重量

Mutsuko Hatano表示，電池使用率每提高10%，電池重量則減少10%，這將使2030年2,000萬輛新型電動車的運行能耗減少3.5%，生產能耗降低5%，這相當於2030年全球交通運輸領域二氧化碳排放量減少0.2%。

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責任編輯：陳卓賢

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