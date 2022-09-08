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【行業點睇】券商看好業績高確定性 能源股估值仲有得升

股樓投資 12:40 2022/09/08

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周四（8日）上午，能源股價偏軟，中海油（00883）中午回落3.3%，報9.6元，中石油（00857）、中石化（00386）跌2.4%和0.4%。早前股份「係威係勢」的煤炭股，亦下跌0.8%至2.6%。值得注意是，券商依然看好能源股前景，普遍認為其業績確定性高、行業基本面無憂、中期具備明確的催化劑。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

平安證券首席策略分析師魏偉認為，能源短缺問題仍是目前的交易主綫，能源轉型也是中國經濟轉型的重要中長期方向。一方面，隨着全球極端氣候增多，光伏、風電等清潔能源的普及加速，綠色消費的滲透率將繼續上升，新能源汽車或維持高景氣。另一方面，地緣政治衝突和能源制裁導致國際能源價格大幅上漲，歐洲和美國天然氣價格均創歷史新高。

【延伸閱讀】下半年部署：摩通推薦13隻 長倉策略首選股份，請按【見下頁

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資料亦顯示，能源板塊維持高景氣度，上半年煤炭板塊的盈利增速超過90%，電力設備與新能源行業增速達4成以上。銀河證券策略分析師王新月表示，上半年煤炭、石油石化、有色金屬行業的股本回報率（ROE）均超過2021年同期水平。行業供需緊張格局延續，資源材料行業稀缺性不斷提升，估值平均值有望進入更高水平，為行業帶來利潤的持續高增長。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

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撰文：林衛

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