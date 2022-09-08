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【券商點睇】安信：專注三大核心競爭力 JS環球關注成本拐點

股樓投資 12:50 2022/09/08

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安信國際發表報告指，JS環球生活（01691）始終專注三大核心競爭力，包括開發具有設計感的革命性創新產品；推行多樣的品牌營銷；建立全球全渠道銷售網絡。隨着新產品的推出和海外市場的持續拓展，以及成本端的壓力的緩解，相信公司的業績會繼續進一步釋放。回顧上半年業績，在經濟環境充滿不確定性下，JS環球生活仍能保持穩定收入。期內，公司收入22.32億美元，按年減少0.3%，其中來自SharkNinja的收入為15.93億美元，下降0.2%，佔收入比重的71.4%。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

不過，受運輸及原材料成本壓力影響，上半年公司賺1.64美元，倒退15.3%。該行指，由於海運、商品及零部件的成本上升壓力，已從去年延續到了今年上半年，給公司的毛利率帶來負面影響，幸而部分從中國進口至美國的產品獲得關稅豁免，抵消了部分不利因素的影響。綜合影響下，公司上半年毛利率為38.6%，按年下滑約2個百分點。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行預計，下半年隨着原材料和運輸費用的回落，來自成本端的壓力將會有所緩和，海外市場的持續拓展有望繼續拉動業績增長。綜合考慮，該行調整公司2022至2024年每股盈利至0.12美元、0.14美元及0.16美元，給予目標價13.5元，相當2023年預測市盈率12倍，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

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撰文：林衛

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港股 JS環球生活（01691） 買入 目標價 每股盈利 市盈率

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