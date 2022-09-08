奧巴馬重返白宮掛肖像相 戲稱曾要求畫細隻耳

美國前總統奧巴馬肖像畫終於公布，奧巴馬夫婦重返白宮為畫像揭幕。是次揭幕禮由美國總統拜登主持，奧巴馬夫婦亦有稱讚畫像。拜登在活動稱讚奧巴馬正直，並形容作為其副手的8年是令他成為總統的最好準備。奧巴馬亦戲稱，被畫師拒絕將耳朵畫小。

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奧巴馬（Barack Obama）已卸任5年，他和太太米歇爾（Michelle Obama）周三（7日）重回白宮，參加肖像畫揭幕禮。畫像由藝術家Robert McCurdy操刀，奧巴馬在畫中身穿黑色西裝，打灰色領帶，畫像背景為白色。而米歇爾則的肖像畫則由另一藝術家Sharon Sprung操刀，她在畫中側坐在一個紅色沙發上，身穿一條天藍色連衣裙。

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奧巴馬及米歇爾的肖像畫將正式掛在白宮中。慣例上前任總統會在其繼任者任職期間，重返白宮參加揭幕禮，但前總統特朗普（Donald Trump）在位期間，未為奧巴馬夫婦舉行相關儀式。

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是次儀式由拜登（Joe Biden）主持，他在儀式開始前表示，在他認識的人中，很少有人比奧巴馬更正直及具備道德勇氣。拜登更指，沒有較在奧巴馬身邊任職8年，為他如今成為總統作更好的準備。

奧巴馬則向拜登表示感謝，令美國較對方上任時變得更好。奧巴馬亦感謝他在任時的工作人員，指當中很多仍在白宮和拜登一同工作，但戲稱指可惜無人將其孩子命名為「Barack」 或「Michelle」。他亦笑稱指在肖像畫創作過程中，不但被藝術家拒絕將耳朵畫小，更被勸說不要穿深褐色西裝。

同時，奧巴馬亦戲稱，相當掛念總統專機「空軍一號」（Air Force One）。

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責任編輯：李俊儀