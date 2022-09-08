【Apple Care】蘋果更新AppleCare+服務計畫　不再限維修次數

▲ 蘋果宣布，由即日起AppleCare+將會提供不限維修次數的意外損壞保障。

蘋果（Apple）在香港時間今（8日）凌晨舉發布會，會上一共帶來三類產品，分別是：iPhone 14系列、三款新型號的Apple Watch、以及AirPods Pro（第二代）。除此之外，蘋果還宣布，AppleCare+保養計畫將會由以往獲得一年兩次的維修，從今開始不再有次數限制。

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蘋果宣布，由即日起AppleCare+將會提供不限維修次數的意外損壞保障，但每次仍需收取服務費 ，例如：機背玻璃損壞為228港元，其他意外損壞則為788港元，而機背玻璃損壞服務費只適用於iPhone 12、iPhone 13及iPhone 14型號。

而目前AppleCare+的計畫費用以每兩年計算，iPhone SE（第 3 代）為599港元；iPhone 12、iPhone 13/mini、iPhone 14為1,399港元；iPhone 14 Plus為1,699港元；iPhone 14 Pro及Pro Max則為1,899港元。應注意 AppleCare+只限在購買裝置的地區獲得服務。

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責任編輯：曾曉汶

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