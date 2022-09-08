【疫苗通行證】5至11歲兒童9.30起至少要打首針　12歲或以上人士11.30起打齊3針才符疫苗通行證

政府調整疫苗通行證要求，將逐步擴至5歲至11歲兒童，分階段於9月30日、11月30日實施，要求兒童在兩個限期前完成一針和兩針疫苗，否則無法進入「疫苗通行證」的處所。另外，港府同時宣布，縮短12歲或以上人士「疫苗通行證」下接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期，由原來的6個月縮短至5個月。

5至11歲兒童疫苗通行證安排

適用於5至11歲兒童的「疫苗通行證」安排由9月30日起分兩階段推行：



（一）由9月30日起，5至11歲兒童至少須已接種第一劑疫苗而未滿3個月，才能符合「疫苗通行證」的接種要求，進入指明處所。若兒童在3個月或以前接種第一劑疫苗，則須接種第二劑疫苗，方可符合接種要求繼續使用「疫苗通行證」。



（二）由11月30日起，5至11歲兒童的「疫苗通行證」接種要求統一為須已接種第二劑疫苗。



新安排下，就曾感染新冠病毒病的5至11歲康復兒童，其接種要求會跟從現行適用於12歲或以上康復人士的接種要求。換言之，在感染前未曾接種任何新冠疫苗的兒童須在康復6個月後接種第一劑疫苗。而兒童若在感染前已接種第二劑疫苗，或仍在康復後6個月內，「疫苗通行證」下並無額外接種要求。康復滿6個月者如同時已接種第一劑疫苗滿6個月，則須接種第二劑疫苗方能繼續使用「疫苗通行證」。然而接種第二劑的要求並不適用於已接種一劑復必泰疫苗的5至17歲康復者。

12歲或以上人士疫苗通行證安排

（一）由9月30日起，12歲或以上人士接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期會由原來的6個月縮短至5個月。12歲或以上人士在接種第二劑疫苗後5個月內，其「疫苗通行證」仍然有效，但他們須於接種第二劑疫苗後5個月內（而非原來的6個月內），接種第三劑疫苗，方能在其後繼續使用「疫苗通行證」。



（二）由11月30日起，12歲或以上人士須已接種第三劑疫苗，方能符合「疫苗通行證」的接種要求。

兒童可出示紙本紀錄

考慮到兒童或未擁有可供顯示其「疫苗通行證」二維碼的智能手提電話，兒童或家人可攜帶及出示印有二維碼的紙本紀錄或以儲存於手提電話的相片展示二維碼，作「疫苗通行證」之用。相關安排等同現行「疫苗通行證」下容許有類似情況的人士，例如長者，以紙本紀錄或相片展示二維碼的安排。



家長也可在「醫健通」流動應用程式內添加子女為「我的家庭成員」，以同時查閱及出示自身及子女的「疫苗通行證」，家長可瀏覽相關網頁以了解更多。此外，「安心出行」流動應用程式稍後將加入新功能，讓家長同時儲存自身及其子女的「疫苗通行證」，以方便家長及其子女進入「疫苗通行證」指明處所。

李家超：降低疫苗通行證年齡為保障兒童健康

行政長官李家超出席活動後表示，將疫苗通行證年齡下限至5歲，是為保障兒童在疫情下免受健康威脅，相關數據及專家意見已充分肯定接種新冠疫苗，可避免重症及死亡。

他又指，若兒童因醫學理由而未能接種疫苗，當局亦會接受，強調有關措施為保障市民健康，而且接種疫苗對香港抗疫都有幫助。

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編輯：陳韻妍