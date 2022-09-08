▲ 【日本經濟】日本上修第二季GDP增長至3.5%、勝預期 惟分析料增長勢頭或難以持續

日本公布經修正第二季國內生產總值（GDP），由早前的2.2%上調至3.5%，高於市場預期的2.9%，原因是當地解除疫情限制提振消費者和企業支出。

儘管全球經濟放緩及高能源價格等一系列問題正為各國經濟增長蒙上陰影，惟日本上季私人消費增1.2%，高於預期的1.1%；資本開支增2%，好過預期1.8%及初值的1.4%。

農林中金研究所首席經濟學家南武志（Takeshi Minami）表示，與美國和中國相比，日本經濟實現了相對較高的增長，第二季度出現復甦。但他估計，日本增長勢頭或難以持續，因全球經濟仍面臨各種不確定性，物價上漲正在抑制國內消費。

日本消費復甦仍然緩慢，並落後於其他主要經濟體，部分原因是老齡消費者因擔心感染而不願增加消費需求，包括避免出外用餐及旅遊等。

另外，日本的超寬鬆貨幣政策與全球加息浪潮形成鮮明對比，導致日元大幅拋售，過去6個月，日圓兌美元貶值約 20%，推高日本進口成本，當地家庭被迫提高基本開銷。

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記者：宋佩恩