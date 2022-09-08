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【黑客攻擊】「親俄」黑客組織向日本宣戰　癱瘓政府及東京地鐵網站

科技 11:08 2022/09/08

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日本內閣官房長官松野博一表示，這些網站已恢復正常運作，但有關數據洩露問題暫時無法證實。（Telegram）

自俄烏戰事爆發以來，不少國家都從貿易措施制裁俄羅斯，當中日本就禁止了俄羅斯的煤炭及機械進口。「親俄」黑客組織KillNet早前宣布，向日本政府的「反俄運動」宣戰後，組織便發動網絡攻擊，日本政府網站及東京地鐵網站隨即癱瘓。

【TikTok私隱疑雲】TikTok否認黑客入侵系統　強調無安全漏洞

據《日本廣播協會》報道，KillNet在前日（6日）於Telegram上宣布，將向日本政府網站實施網絡攻擊，並表示會「走在與日本軍國主義對抗的道路上」，而當晚日本數碼廳管理的行政訊息網站e-Gov就因受到DDoS攻擊，而陷入不穩定狀態。

然後在昨晚（7日）6時半，KillNet再宣布將癱瘓東京地鐵網站，及至晚上7時，東京地鐵公司和大阪地鐵公司的網站就遭到DDoS攻擊，黑客在短時間內從多個來源發送大量數據，使網絡不堪重負，導致該網站無法存取。

【加密騙局】黑客入侵南韓政府YouTube頻道　播放Elon Musk採訪片段

日本政府正為以上網絡攻擊事件進行調查，以了解是否和KillNet有關。日本內閣官房長官松野博一表示，這些網站已恢復正常運作，但有關數據洩露問題暫時無法證實。

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責任編輯：陳卓賢

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