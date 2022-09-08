▲ 【美國加息】高盛調高聯儲局加息預期 最新估計9月加息0.75厘、11月加息半厘

美國聯儲局將於本月20至21日舉行議息會議，高盛調高聯儲局加息幅度預測。高盛最新估計，聯儲局9月會加息0.75厘，11月會加息0.5厘，兩者均較原先估計的高25點子，12月則維持加息0.25厘的預測，意味美息年底會升到3.75至4厘水平。

高盛指，聯儲局官員近日相當鷹派，而且壓抑通脹的速度並不如他們預期般迅速，相信收緊貨幣政策會令美國下半年經濟增長低於潛在水平。

「明年金融市場流動性收緊，將如何與其他增長動力抵銷仍屬未知之數，但可以預期的是，加息周期將延續至今年之後。」

高盛稱，聯儲局官員希望在經濟沒有步入衰退的情況下降低通脹，而且必要時願意延長加息時間，但他們似希望看到很多一致的證據，以證明壓抑通脹正處軌道上，而且基於勞工市場仍然強勁，故不擔心貨幣政策過度收緊的風險。

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編輯：陳韻妍