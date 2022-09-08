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【美國加息】高盛調高聯儲局加息預期　最新估計9月加息0.75厘、11月加息半厘

宏觀解讀 10:55 2022/09/08

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【美國加息】高盛調高聯儲局加息預期　最新估計9月加息0.75厘、11月加息半厘

美國聯儲局將於本月20至21日舉行議息會議，高盛調高聯儲局加息幅度預測。高盛最新估計，聯儲局9月會加息0.75厘，11月會加息0.5厘，兩者均較原先估計的高25點子，12月則維持加息0.25厘的預測，意味美息年底會升到3.75至4厘水平。

貝萊德指美聯儲低估加息衝擊　「令人聯想1980年代」、建議甚麼投資策略？【下一頁】

高盛指，聯儲局官員近日相當鷹派，而且壓抑通脹的速度並不如他們預期般迅速，相信收緊貨幣政策會令美國下半年經濟增長低於潛在水平。

「明年金融市場流動性收緊，將如何與其他增長動力抵銷仍屬未知之數，但可以預期的是，加息周期將延續至今年之後。」

聯儲局褐皮書：通脹有放緩跡象　經濟增長前景疲弱【下一頁】

高盛稱，聯儲局官員希望在經濟沒有步入衰退的情況下降低通脹，而且必要時願意延長加息時間，但他們似希望看到很多一致的證據，以證明壓抑通脹正處軌道上，而且基於勞工市場仍然強勁，故不擔心貨幣政策過度收緊的風險。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

相關文章：【大行看法】高盛資管張信勵：加息難解通脹、市況將更波動　避險需求推動美元續升

相關文章：【美國加息】摩根資管許長泰：美息年底見3.75厘、明年減息或無望　宜專注低增長環境下盈利穩定的優質股

編輯：陳韻妍

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經濟 貨幣政策 經濟衰退 經濟數據表現 加息 美國聯儲局 美國 通脹 議息

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