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卓慧思：2500鎊能源上限凍結兩年 400億鎊確保能源業流動性（第三版）

環球經濟金融 19:56 2022/09/08

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英國首相卓慧思周四（8日）公布能源方案，宣布凍結每年能源價格上限於2,500英鎊，措施將持續兩年。外間指方案料斥資逾1,300億英鎊，卓慧思未有正面回應，稱須待財政部月底公布耗資。

卓慧思倘凍結能源費2年 英國通脹明夏或回落至5.2% 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）周四於國會宣布，10月1日起，英國能源費凍結於每年平均2,500英鎊（約2.26萬港元）水平。她指出，數字已扣減每戶大約150英鎊的綠色稅（green levy），並會取代現行能源價格上限，可讓英國普通家庭平均節省1,000英鎊。

新政府今年冬天亦會支持所有企業、慈善團體及公立機構應對能源問題，提供半年能源開支擔保。卓慧思指，方案將有助降低通脹5個百分點。

其次，卓慧思宣布，政府將聯同英倫銀行設立400億英鎊（約3,620億港元）基金，以確保能源企業的資金流動性，令它們在能源批發市場維持競爭力，確保能源價格穩定，亦減低能源零售商今年冬天需要政府援助的機會。

再者，卓慧思批准在北海進行更多油氣勘探，解除以水力壓裂法開採的禁令，務求增加英國本土能源供應。政府最快下周展開新一輪油氣發牌工作，預期可發出超過100個新牌照。

新政府希望通過使用水力壓裂、擴大核能和可再生能源發電，確保英國於2040年成為能源淨出口國。

卓慧思表示，了解民眾面對高能源開支感到緊張，所以提出方案協助，有關方案將會通過完成立法程序執行。她亦表明，拒絕工黨提出向能源企業徵收「暴利稅」。

《衛報》報道，凍結能源價格方案將會動用多達1,300億英鎊（約1.17萬億港元）公帑，但卓慧思表明只有在月底新財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）發表聲明時才會公布開支。

美財政部指俄油指導價 初步定於每桶44美元 【下一頁】

卓慧思早前批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發動烏克蘭戰爭，並將歐洲天然氣供應武器化導致危機，故英國必須提升長期能源安全及供應。

她承諾將立即採取行動減輕民眾交能源費壓力，更會採取果斷行動解決問題根源，避免日後重蹈覆轍。

按照原定計劃，英國能源價格上限10月起本應升至3,549英鎊（約3.2萬港元），升幅達破紀錄的80%，每戶家庭每年能源開銷平均增加1,578英鎊（約1.4萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲、吳漢培

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