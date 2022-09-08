卓慧思料公布1300億能源方案 能源價定於2500英鎊

英國首相卓慧思當地周四（8日）會公布能源方案，料斥資多達1,300億英鎊。卓慧思預計會將每年能源價格上限凍結於2,500英鎊，並持續至2024年。

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按照原定計劃，英國能源價格上限10月起本應升至3,549英鎊（約3.2萬港元），升幅達破紀錄的80%，每戶家庭每年能源開銷平均增加1,578英鎊（約1.4萬港元）。

英國《衛報》報道，卓慧思（Liz Truss）周四料會向國會宣布凍結能源價格方案。政府將會動用多達1,300億英鎊（約1.17萬億港元）公帑，將能源價格上限定於每年2,500英鎊（約2,26萬港元）的水平。

水力壓裂法是在高壓下用水和化學物質分解岩石，從岩石中提取頁岩氣。但英國政府指難以預測水力壓裂法鑽探工作可能引起的地震規模，當局2019年起已禁用。

據悉，卓慧思會宣布立即恢復以水力壓裂法鑽探頁岩氣，料最快數周内恢復鑽探工作，將有助增加國內能源供應。

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卓慧思稱明白全國家庭及企業，都憂慮秋冬如何應對能源價格飆升。她批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發動烏克蘭戰爭，並將歐洲天然氣供應武器化導致危機，因此英國必須提升長期能源安全及供應。

她承諾將立即採取行動減輕民眾交能源費壓力，更會採取果斷行動解決問題根源，避免日後重蹈覆轍。

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責任編輯：鄭錦玲