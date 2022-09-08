歐盟擬設俄氣價格上限 普京威脅全面斷供能源

歐盟國家的能源價格持續上升，各成員希望改革機制及降低價格。歐盟委員會主席馮德萊恩近日表明，將對俄羅斯天然氣設立價格上限。俄羅斯總統普京亦表示，如對俄能源設價格上預，或全面停止向西方國家提供能源。

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馮德萊恩（Uesula von der Leyen）周三（7日）表示，歐盟將提議對俄羅斯天然氣設立價格上限，強調必須阻止普京（Vladimir Putin）繼續從中獲取資助對烏克蘭戰爭的資金。

只要價格不超過限制，歐盟成員國仍可向俄羅斯購買天氣。但馮德萊恩提醒成員國，指即使未設立價格上限，俄羅斯天然氣供應已有阻延，未來俄方可能進一步縮減供應報復。

據悉，歐盟會把價格定在生產成本價之上，但比現時市價較低，希望鼓勵俄羅斯繼續向歐盟國發售。消息人士稱，雖然荷蘭反對價格上限，但可能支持針對俄羅斯天然氣價格設限。歐盟能源部長預計周五（9日）齊聚捷克舉行會議，但主辦國捷克已表明，俄羅斯天然氣價格上限不在今次會議議程中。

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普京同日出席海參崴（Vladivostok）的經濟論壇時警告，如歐盟對俄羅斯天然氣設立價格上限，俄國將拒絕完成與西方國家的能源合約。他指歐盟意圖是十分愚蠢，最終只會推高全球天然氣價格及歐洲出現經濟問題。

普京坦承，拒絕完成能源合約是政治考量行動，只要履行合約會違反俄國利益，政府便不會執行。普京警告歐洲國家，今年可能會凍到「好似俄羅斯童話中的狐狸尾巴」。

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責任編輯：吳漢培