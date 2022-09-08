  • 31°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐盟擬設俄氣價格上限 普京威脅全面斷供能源

環球政治 10:52 2022/09/08

分享：

分享：

歐盟國家的能源價格持續上升，各成員希望改革機制及降低價格。歐盟委員會主席馮德萊恩近日表明，將對俄羅斯天然氣設立價格上限。俄羅斯總統普京亦表示，如對俄能源設價格上預，或全面停止向西方國家提供能源。

美財政部指俄油指導價 初步定於每桶44美元 【下一頁】

馮德萊恩（Uesula von der Leyen）周三（7日）表示，歐盟將提議對俄羅斯天然氣設立價格上限，強調必須阻止普京（Vladimir Putin）繼續從中獲取資助對烏克蘭戰爭的資金。

只要價格不超過限制，歐盟成員國仍可向俄羅斯購買天氣。但馮德萊恩提醒成員國，指即使未設立價格上限，俄羅斯天然氣供應已有阻延，未來俄方可能進一步縮減供應報復。

據悉，歐盟會把價格定在生產成本價之上，但比現時市價較低，希望鼓勵俄羅斯繼續向歐盟國發售。消息人士稱，雖然荷蘭反對價格上限，但可能支持針對俄羅斯天然氣價格設限。歐盟能源部長預計周五（9日）齊聚捷克舉行會議，但主辦國捷克已表明，俄羅斯天然氣價格上限不在今次會議議程中。

卓慧思倘凍結能源費2年 英國通脹明夏或回落至5.2% 【下一頁】

普京同日出席海參崴（Vladivostok）的經濟論壇時警告，如歐盟對俄羅斯天然氣設立價格上限，俄國將拒絕完成與西方國家的能源合約。他指歐盟意圖是十分愚蠢，最終只會推高全球天然氣價格及歐洲出現經濟問題。

普京坦承，拒絕完成能源合約是政治考量行動，只要履行合約會違反俄國利益，政府便不會執行。普京警告歐洲國家，今年可能會凍到「好似俄羅斯童話中的狐狸尾巴」。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美加州電力使用量創記錄新高 一度發緊急警報
2022/09/07
美加州電力使用量創記錄新高 一度發緊急警報
荷蘭城市為減碳排放 成全球首地禁刊登肉類廣告
2022/09/07
荷蘭城市為減碳排放 成全球首地禁刊登肉類廣告
卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
2022/09/07
卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
印度將繼續進口俄油 正評估G7設價格上限提議
2022/09/06
印度將繼續進口俄油 正評估G7設價格上限提議
摩通憂德國斷電傳定應急方案 部分業務或轉移至倫敦
2022/09/06
摩通憂德國斷電傳定應急方案 部分業務或轉移至倫敦

你可能感興趣

美加州電力使用量創記錄新高 一度發緊急警報
15:42 2022/09/07
美加州電力使用量創記錄新高 一度發緊急警報
荷蘭城市為減碳排放 成全球首地禁刊登肉類廣告
14:02 2022/09/07
荷蘭城市為減碳排放 成全球首地禁刊登肉類廣告
卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
10:59 2022/09/07
卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
能源危機 能源供應 經濟 政治 天然氣 歐盟 馮德萊恩 歐洲 普京 俄羅斯

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間11:00）

下一篇文章

卓慧思料公布1300億能源方案 能源價定於2500英鎊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

日本中年男無所事事 單靠出租自己養活全家
日本中年男無所事事 單靠出租自己養活全家
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
卓慧思內閣4大要職無白人男性 英國史上首次
卓慧思內閣4大要職無白人男性 英國史上首次
新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間11:00）
澳洲新樓「得個殼」竟獲瘋搶？ 6買家雨中競投718萬成交
澳洲新樓「得個殼」竟獲瘋搶？ 6買家雨中競投718萬成交
車路士辭退領隊杜曹 歐聯不敵薩格勒布
車路士辭退領隊杜曹 歐聯不敵薩格勒布
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款