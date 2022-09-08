【內房危機】萬科潤地擬發行兩隻ABS已獲受理　另美的置業發行3.3%三年期中期票據

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近期中國房地產市場開始出現政策放寬的跡象，以緩解內房資金緊張情況。據深圳交易所項目進度信息欄顯示，萬科 （02202） 和潤地 （01109） 計劃發行的資產支持專項計劃（ABS）已獲得受理。
具體細節為中信證券-華潤置地石家莊萬象城資產支持專項計劃，擬發行金額30.01億元人民幣。南方資本-萬科商業4號資產支持專項計劃，擬發行金額11.05億元人民幣。
另外，作為模範房企之一的美的置業 （03990） 旗下於中國成立的間接全資附屬公司美的置業集團有限公司於昨（7日）在中國公開發行本金總額為人民幣10億元的三年期中期票據，票面利率為3.33%。
萬科半日跌0.1%，報15.78元；潤地跌0.6%，報32.4元。美的置業跌1%，報8.56元。
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編輯：姚卓然