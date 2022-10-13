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【2022雙11】阿里巴巴預告10月24日啟動「雙11」首輪開賣、縮短預售期？　一文看清歷年雙11表現

新經濟追蹤 10:58 2022/10/13

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【2022雙11】阿里巴巴預告10月24日啟動「雙11」首輪開賣　一文看清歷年雙11表現

「雙11」內地網購旺季即將開鑼，阿里巴巴 （09988） 旗下天貓再次公布「2022天貓雙11全球狂歡季」將於10月24日晚上8時開啟預售，10月31日第一波開賣，11月10日第二波開賣。內地傳媒引述阿里巴巴消息指，今年雙11天貓將為年輕人和中小企業的創業發展提供幫扶舉措。

與往年「雙11」預售從10月20日或21日開始，今年阿里巴巴縮短「雙11」預售期。不過，與此同時，今年「雙11」第一波、第二波銷售時間分別於10月31日、11月10日晚上8時開始，較去年從11月1日、11日的凌晨開始，各自延長約4小時。

因應內地監管當局去年高調批評網購平台為推高總商品成交額（GMV）「套路多食相難看」，阿里巴巴去年「雙11」完成5,403億元（人民幣，下同）總商品成交額，較2020年的4982億元高約8.45%，增幅為近年最慢。

圖看歷年天貓雙11 GMV表現

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編輯：麥德銘

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