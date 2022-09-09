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【騰訊700】騰訊拗腰彈1.3%重上300關　Prosus披露近期減持騰訊111.5萬股　6月底起累沽7670萬股、貨值逾245億

股市 11:22 2022/09/09

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【騰訊700】騰訊跌逾1%　600億大貨存入CCASS、達1.92億股

南非傳媒巨企Naspers旗下的互聯網投資旗艦Prosus再減持騰訊  （00700）  ，最新減持111.5萬股，Prosus對騰訊的持有權最新降至27.99%。另外將1.92億股存放在香港交易所CCASS系統。

騰訊今低開0.9%，報299元，連跌五日兼穿300關，但其後拗腰彈1.3%，報305.8元。

Prosus 6月底起大手減持7670萬股騰訊

值個留意是，由於Prosus 減持至跨越一個百份比，即28%，才須披露今次交易，而Prosus的騰訊持股量由6月29日的27.693億股或28.74%，下降至9月8日的26.926億股或27.99%，即至今累計減持7670萬股，若以期間平均價320.5元計，約套現逾245億元。

騰訊南非大股東Naspers預告經投資公司Prosus減持騰訊持股，近期已逐步出貨。根據聯交所CCASS持股紀錄查詢顯示，有騰訊股東周一（9月5日）將1.92億股存入CCASS，大部分轉入高盛倉位，以當日收市價324元計，貨值超過620億元，目前在CCASS流通的騰訊股份達到74.09%，較前一交易日上升2個百分點。

Naspers及Prosus無上限減持騰訊套現支持自身回購

此前，「股王」騰訊南非大股東Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus 今年6月底宣布，會無上限減持騰訊以套現支持自身回購。

另外，股神巴菲特近期出貨比亞迪 （01211） 前夕，也將比亞迪持股由實物持有，轉為置放在CCASS系統內，令外界早有預期他將減持比亞迪。

參考股神巴菲特2007年沽中石油經驗 摩通仍看好比亞迪前景、潛在升幅80%，可見【下一頁】

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

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編輯：姚卓然

 

港股 騰訊控股（00700） 減持

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