【騰訊700】騰訊大戶將600億大貨存入CCASS　涉及約2%股權、股價曾跌逾2%

▲ 【騰訊700】騰訊跌逾1% 600億大貨存入CCASS、達1.92億股

騰訊 （00700） 南非大股東Naspers預告經投資公司Prosus減持騰訊持股，近期已逐步出貨。據聯交所 中央結算CCASS資料顯示，騰訊CCASS系統內股份增加達1.92億股或2%股權，貨值達590億元。由於在港交所場內交易的股份必須循CCASS登記，外界估算涉及大戶部署進一步減持騰訊。

騰訊今早股價最多跌逾2%，低見304.4元，最新報306.6元，即市成交已達20億元。

根據港交所 CCASS持股紀錄查詢顯示， 截至9月7日，騰訊股東將1.92億股股份轉入高盛倉內，令目前在CCASS流通的騰訊股份，佔已發行股份、權證和單位總數的74.09%，較前一交易上升2個百分點。

大戶沽貨前轉入CCASS屬慣常做法

「股王」騰訊南非大股東Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus 今年6月底宣布，會無上限減持騰訊以套現支持自身回購。

事實上，股神巴菲特近期出貨比亞迪 （01211） 前夕，也將比亞迪持股由實物持有，轉為置放在CCASS系統內，令外界早有預期他將減持比亞迪。

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