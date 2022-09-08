  • 30°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 10:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊大戶將600億大貨存入CCASS　涉及約2%股權、股價曾跌逾2%

股市 10:26 2022/09/08

分享：

分享：

【騰訊700】騰訊跌逾1%　600億大貨存入CCASS、達1.92億股

騰訊 （00700） 南非大股東Naspers預告經投資公司Prosus減持騰訊持股，近期已逐步出貨。據聯交所中央結算CCASS資料顯示，騰訊CCASS系統內股份增加達1.92億股或2%股權，貨值達590億元。由於在港交所場內交易的股份必須循CCASS登記，外界估算涉及大戶部署進一步減持騰訊。

騰訊今早股價最多跌逾2%，低見304.4元，最新報306.6元，即市成交已達20億元。

根據港交所CCASS持股紀錄查詢顯示，截至9月7日，騰訊股東將1.92億股股份轉入高盛倉內，令目前在CCASS流通的騰訊股份，佔已發行股份、權證和單位總數的74.09%，較前一交易上升2個百分點。

大戶沽貨前轉入CCASS屬慣常做法

「股王」騰訊南非大股東Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus 今年6月底宣布，會無上限減持騰訊以套現支持自身回購。

事實上，股神巴菲特近期出貨比亞迪 （01211） 前夕，也將比亞迪持股由實物持有，轉為置放在CCASS系統內，令外界早有預期他將減持比亞迪。

參考股神巴菲特2007年沽中石油經驗 摩通仍看好比亞迪前景、潛在升幅80%，可見【下一頁】

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

相關文章：

【騰訊大股東】Naspers獲准沽互聯網投資旗艦Prosus部分持股　本周起重啟無上限套現回購

【騰訊700】南非大股東Naspers正式減持騰訊　半年揸少逾390萬股、貨值近15.5億元

編輯：姚卓然

 

港股 騰訊控股（00700） 減持

上一篇文章

【港股市況】騰訊跌2%、2%股份進入CCASS　油價挫半成兩桶油跌　恒指曾跌百點（不斷更新）

下一篇文章

【NFLX】海灣國家促Neflix放棄違反伊斯蘭教內容
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）
【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）
【美股收市】美匯債息衝高回吐 道指漲435點 納指升2.1% 蘋果推iPhone 14升0.9%
【美股收市】美匯債息衝高回吐 道指漲435點 納指升2.1% 蘋果推iPhone 14升0.9%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升83點　重上19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升83點　重上19000關（不斷更新）
【周焯華受查】證監會要求盧衍溢加價逾20倍全購太陽城　事源周焯華年息24厘貸款？
【周焯華受查】證監會要求盧衍溢加價逾20倍全購太陽城　事源周焯華年息24厘貸款？
【日圓滙價】日圓輕叩145關、兌港元退守5.4算　日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
【日圓滙價】日圓輕叩145關、兌港元退守5.4算　日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
【能源危機】歐盟考慮緊急削減用電量、設價格上限　一文看清歐洲能源危機（不斷更新）
【能源危機】歐盟考慮緊急削減用電量、設價格上限　一文看清歐洲能源危機（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款