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【騰訊700】騰訊低開近1%兼穿300關　Prosus正式披露減持騰訊111.5萬股

股市 09:28 2022/09/09

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【騰訊700】騰訊跌逾1%　600億大貨存入CCASS、達1.92億股

南非傳媒巨企Naspers旗下的互聯網投資旗艦Prosus再減持騰訊  （00700）  ，最新減持111.5萬股，Prosus對騰訊的持有權最新降至27.99%。另外將1.92億股存放在香港交易所CCASS系統。

騰訊今低開0.9%，報299元，連跌五日兼穿300關。

騰訊 （00700） 南非大股東Naspers預告經投資公司Prosus減持騰訊持股，近期已逐步出貨。另外，據聯交所中央結算CCASS資料顯示，騰訊CCASS系統內股份增加達1.92億股或2%股權，貨值達590億元。

根據港交所CCASS持股紀錄查詢顯示，截至9月7日，騰訊股東將1.92億股股份轉入高盛倉內，令目前在CCASS流通的騰訊股份，佔已發行股份、權證和單位總數的74.09%，較前一交易上升2個百分點。

此前，「股王」騰訊南非大股東Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus 今年6月底宣布，會無上限減持騰訊以套現支持自身回購。

另外，股神巴菲特近期出貨比亞迪 （01211） 前夕，也將比亞迪持股由實物持有，轉為置放在CCASS系統內，令外界早有預期他將減持比亞迪。

參考股神巴菲特2007年沽中石油經驗 摩通仍看好比亞迪前景、潛在升幅80%，可見【下一頁】

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

相關文章：

【騰訊大股東】Naspers獲准沽互聯網投資旗艦Prosus部分持股　本周起重啟無上限套現回購

【騰訊700】南非大股東Naspers正式減持騰訊　半年揸少逾390萬股、貨值近15.5億元

編輯：姚卓然

 

港股 騰訊控股（00700） 減持

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