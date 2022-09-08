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【沽注一擲原型】Michael Burry再發推文警告　暗示美股仍未見底

股市 08:52 2022/09/08

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【沽注一擲原型】Michael Burry再發推文警告　暗示美股仍未見底

電影《沽注一擲》（The Big Shot）原型、美國對沖基金經理Michael Burry認為，美股仍未見底。Michael Burry於Twitter發帖文，表示注意失敗，然後尋找底部。

Michael Burry又提到，近日2家以SPAC為投資對象的交易所ETF關閉，認為陸續有來。這2隻ETF創立不足2年，隨着股市下跌，投資者亦遠離。

Michael Burry認為災難性崩盤正全面展開，並於日前帖文，列出其作出的正確預測列表。他提到加密貨幣、網紅股及SPAC的崩潰，又將2000、2008年崩盤與今年的市況聯繫起來。

Burry今年以來多次對市場動盪提出警告，又於上季近乎清倉所有美國股票，包括拋售Google母企Alphabet（美︰GOOGL）及Meta（美︰META）等11隻美國股票，只保留1隻監獄股Geo Group（美︰GEO）。

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

【沽注一擲原型】Michael Burry上季近乎清倉、拋售Alphabet、Meta等美股　只保留1隻股票

【沽注一擲原型】Michael Burry再發神秘推文　警告愚蠢的市場再次上演

責任編輯︰梁浩碩

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