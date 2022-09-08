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【戰略合作】宏光半導體與協鑫集團達戰略合作　擬將GaN功率芯片大幅投入新能源領域

股市 08:51 2022/09/08

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【戰略合作】宏光半導體與協鑫集團達戰略合作　擬將GaN功率芯片大幅投入新能源領域

宏光半導體 （06908） 與協鑫集團達成戰略合作協議，將氮化鎵（GaN）功率芯片在新能源領域應用開展密切合作。

根據戰略合作框架協議，公司與合作方協鑫集團擬於氮化鎵（「GaN」）功率芯片在新能源領域的應用開展密切合作，包括（i）合作方或其下屬公司將投資公司或公司下屬公司的股權，雙方建立深度合作；（ii）雙方將在境內成立新能源合營公司佈局GaN芯片在新能源領域的應用，包括但不限於充電╱換電技術及設備，儲能技術及其設施，分佈式光伏逆變器等；（iii）公司將向合營公司提供技術支持，共同開發基於矽基功率芯片及第三代半導體之應用產品；及（iv）合作方基於其在新能源產業之領先地位及全面佈局，將協助公司及合營公司進入新能源產業供應鏈市場。

公司指，除了根據公司與投資人或其全資實體將訂立之有條件正式認購協議 ，公司將向投資人或其全資實體配發及發行之6000萬股新股份及6000萬份非上市認股權證外，協鑫集團及其最終實益擁有人乃獨立於公司及其關連人士之第三方，且與上述各方概無關連。

協鑫集團持有的上市公司包括協鑫科技 （03800） 、協鑫新能源 （00451） 、協鑫集成科技（深：002506）、協鑫能源科技（深：002015）。

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編輯：姚卓然

 

港股 科技產品 新能源 晶片 宏光半導體（06908） 協鑫科技（03800） 協鑫新能源（00451）

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